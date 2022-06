Juventus, l’indizio social svela tutto: vicinissimo il grande colpo dell’estate

Juventus, arriva l’indizio social che svela tutto. Tifosi impazziti e colpaccio vicinissimo!

La squadra bianconera è quella che sta maggiormente catturando l’attenzione in queste prime settimane di un mercato non ancora ufficialmente aperto. Se in casa Inter si è infatti iniziato a parlare di Dybala prima che le voci sull’argentino fossero soppiantate da quelle relative al ritorno di Lukaku, a Torino sono tante le questioni che stanno attualmente suscitando non poca curiosità.

In un momento molto delicato, in cui i rumors principali sembrano essere attirati anche da quella più o meno utopistica suggestione Cristiano Ronaldo alla Roma, la Juventus è stata protagonista di accostamenti a giocatori più e meno arditi e coinvolgenti proprio anche un possibile ritorno del campionissimo portoghese, ormai in uscita dopo un solo anno al Manchester United.

Abbiamo però in realtà visto come all’ombra della Mole Antonelliana tante altre vicissitudini abbiano portato a discussioni e confronti. A partire dalla possibilità di rivedere il “cestista” Massimiliano Allegri riabbracciare il suo pupillo, Paul Pogba. Il tutto senza dimenticare di Nicolò Zaniolo, da anni accostato alla Juventus e mai come in questi mesi finito con ancora più vigore in orbita zebrata.

Juventus, l’indizio social che svela tutto: ci siamo!

Questi scenari non facciano però dimenticare anche quanto legato al futuro di Angel Di Maria, di cui si parla da circa fine maggio e considerato dai più come un rinforzo sicuro quanto qualitativo, nonché economico in termini di acquisto, grazie alla sua scadenza contrattuale con il PSG che gli garantisce attualmente di guardarsi intorno con tranquillità prima di ponderare una decisione definitiva.

In realtà, l’argentino sta forse tardando anche più del previsto, dal momento che a distanza di quasi quattro settimane non ha ancora deciso cosa fare del proprio futuro. Le difficoltà legate alla sua incapacità di scelta sono da ricercarsi nella suggestione di chiudere la carriera in patria che però potrebbe precludere lui la convocazione al Mondiale in Qatar. A ciò si aggiunga anche l’iniziale differenza di vedute tra il numero 11 e il club di Agnelli, non intenzionato ad assecondare la sua pretesa di un contratto annuale.

Nella serata di domenica sono iniziate a diffondersi voci abbastanza rassicuranti per i tifosi della Juventus e a detta delle quali Angel si sarebbe alla fine convinto ad accettare un vincolo annuale con opzione per rinnovare per un secondo anno. L’ufficialità non è ancora giunta ma in un mondo dominato dai social, non è sfuggito il grande indizio arrivato dalla moglie del campionissimo argentino.

La consorte, Jorgelina Cardaso, ha infatti iniziato a seguire su Instagram il club bianconero. Segnale di distensione e dal sapore di fumata bianca prossima.