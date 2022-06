Un allenatore italiano al Manchester City, è UFFICIALE tutto vero!

By

Notizia incredibile dall’Inghilterra. Un allenatore italiano è pronto ad iniziare la sua avventura sulla panchina del Manchester City, tifosi increduli.

Sta per accadere quello che nessuno si aspettava con un nostro connazionale pronto a sedersi sulla panchina del Manchester City.

La squadra campione d’Inghilterra in carica vuole provare a tutti i costi l’assalto alla tanto ambita Champions League, sfumata lo scorso anno in semifinale contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti e l’anno prima in finale contro il Chelsea di Thomas Tuchel.

Un obiettivo che i Citizens si propongono di raggiungere anche grazie ai nuovi acquisti arrivati all’Etihad Stadium, il norvegese Erling Haaland, arrivato dal Borussia Dortmund per 100 milioni di euro e l’inglese Kalvin Phillips, giocatore che ha impressionato negli scorsi europei e che arriverà per circa 50 milioni di euro dal Leeds United.

Un italiano in panchina

Intanto arriva anche un movimento riguardante proprio la panchina del Manchester City con l’arrivo di un tecnico italiano che diventerà il vice di Pep Guardiola.



Stiamo parlando di Enzo Maresca, ex giocatore di tante squadre italiane e non tra cui Juventus, Palermo, West Bromwich Albion e il Siviglia, con cui ha giocato 133 partite in carriera vincendo anche due Europa League (nel 2006 e nel 2007) e una Supercoppa UEFA (nel 2007) che ha ufficialmente rescisso il suo contratto con il Parma, squadra di cui è stato allenatore da giugno a fine novembre 2021 prima di essere esonerato quando la squadra si trovava ad appena quattro punti dalla zona play-off.

Maresca era già stato vice allenatore nelle sue esperienze all’Ascoli sotto Fulvio Fiorin tra giugno e novembre 2017, al Siviglia sotto Vincenzo Montella tra dicembre 2017 e aprile 2018 ed al West Ham sotto Manuel Pellegrini da luglio 2018 a dicembre 2019.

È un ritorno per Maresca quello al Manchester City, dato che già nella stagione 2020/21 aveva allenato l’Under 23 del club, portandola anche a vincere il campionato di categoria. Il salernitano prende il posto di Juanma Lillo, che è stato il vice di Pep nelle ultime due stagioni ed ora andrà diventerà allenatore del club qatariota Al-Sadd.

Insomma, il settimo anno dell’era Guardiola inizierà con un pizzico d’Italia sulla panchina del Manchester City, che con il tecnico spagnolo ha vinto quattro Premier League negli ultimi cinque anni ma che non è ancora riuscito a sollevare il trofeo dalle grandi orecchie. Vedremo se questo pezzetto di bel paese sarà la spinta giusta per riuscire ad aiutare il City e Pep nella conquista del tetto d’Europa.