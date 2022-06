Diletta Leotta cede (di nuovo) al ritocchino? Questa volta il fatto è evidente!

Diletta Leotta ancora una volta avrebbe ceduto al fantomatico ritocchino… ma attrarre all’inganno è stata una foto condivisa sui social network che non è passata inosservata.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di veder crescere notevolmente la notorietà di Diletta Leotta, annoverata come una delle maggiori influencer in campo italiano e non solo. La conduttrice siciliana, infatti, è costantemente protagonista anche dai magazine di cronaca rosa che parlano delle sue avventure sentimentali e anche dei progetti lavorativi in corso.

A tenere banco nel mondo del web, non a caso, troviamo la condivisione di una foto che ha subito destato l’attenzione dei fan della Leotta, parlando appunto di un fantomatico ritocchino alla quale la conduttrice avrebbe ceduto.

Nuovo ritocchino per Diletta Leotta?

L’estate di grande relax e cominciata per la conduttrice di DAZN che ha già raggiunto la propria famiglia nel cuore della Sicilia, come sua abitudine fare di anno in anno. Ad accoglierla, come sempre, e la famiglia e anche gli amici insieme ai quali trascorre tutto il suo tempo a disposizione durante lunghe gite al mare che lei stessa racconta sui social network.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo la condivisione di una foto che Diletta Leotta ha pubblicato nella sua pagina ufficiale e che avrebbe puntato i riflettori su un presunto ritocchino messo in atto tramite un programma ideato per modificare le foto… peccato però che chi si è occupato dei lavori in questione non avrebbe centrato il punto.

Attenzione alla foto di Diletta Leotta

Facciamo riferimento alla foto che ritrae Diletta Leotta sdraiata su una tavola da surf, una scatola a quanto pare sarebbe stata realizzata dall’alto e che metterebbe in risalto la perfetta forma fisica della conduttrice.

Secondo quanto reso noto anche dalla Corriere dello Sport però sembrerebbe che ci sia qualcosa di strano nella gamba sinistra di Diletta Leotta che potrebbe essere stata oggetto di modifiche da parte di un fotografo, ma a quanto pare questo non sarebbe riuscito nell’intento in quanto si nota qualcosa che lascia intendere come il ritocchino in questione non sia avvenuto nel modo corretto… un dettaglio che inevitabilmente ha scatenato il gossip e che in queste ore sta facendo discutere vari magazine e anche gli utenti dei social network.