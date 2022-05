Juventus, Morata e quell’indizio che non passa inosservato: svelato il suo futuro

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere scritto: un indizio potrebbe aver svelato il prossimo club dell’attaccante spagnolo.

L’attaccante spagnolo a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus, dato che è in prestito dall’Atletico Madrid. Tuttavia, un indizio potrebbe aver svelato il suo destino.

Il futuro di Morata con la maglia della Juventus è incerto. L’attaccante bianconero potrebbe infatti lasciare il club a fine stagione, in quanto la formula con cui è arrivato alla Juve prevedeva un prestito senza l’obbligo di riscatto. Sia il club che il giocatore dovranno decidere il da farsi, ma un indizio delle ultime ore ha fatto intendere che la decisione potrebbe essere già stata presa: ecco di cosa si tratta.

Juventus, la decisione sul futuro di Alvaro Morata

La Juventus starebbe trattando il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo è visto di buon occhio all’Allianz Stadium, dunque un suo approdo definitivo sarebbe una notizia positiva. L’attaccante si trova bene nelle dinamiche della squadra e nella città di Torino: le due parti vorrebbero continuare assieme.

Tuttavia, vanno tenute in considerazione le cifre richieste dai Colchoneros, che sono elevate rispetto alle cifre offerte dai bianconeri. Dunque, per trovare un accordo per Morata le due società dovranno trovare un compromesso.

Morata, svelato l’indizio che suggerisce il suo futuro

Il futuro di Morata potrebbe essere clamorosamente legato ancora alla Juventus. Il club bianconero avrebbe infatti svelato con un indizio la continuità dell’attaccante spagnolo.

Archiviata una stagione senza troppa gloria, i bianconeri si focalizzano già sul futuro. È stata infatti ufficialmente presentata la nuova maglia per la prossima stagione 2022/2023 e Alvaro Morata ne sarebbe il volto. La Juve ha infatti presentato la campagna social per il lancio della divisa e il fatto che l’attaccante ne sia il volto principale suggerisce la volontà di continuare assieme anche nell’immediato futuro. Se così non fosse probabilmente la dirigenza avrebbe rifiutato di esporre la sua immagine al centro del progetto.

Quando la indossi, puoi sentire dentro di te il battito dell’Allianz Stadium In campo o sugli spalti, siamo tutti parte di qualcosa di più grande Il nuovo home kit Juventus 22/23 by @adidasfootball ⚪⚫ ➡️ https://t.co/ISTVFY6r8V — JuventusFC (@juventusfc) May 13, 2022

Le caratteristiche della maglia sarebbero ispirate all’Allianz Stadium e il club bianconero riporta il suo seguente messaggio: “Quando la indossi, puoi sentire dentro di te il battito dell’Allianz Stadium. In campo o sugli spalti, siamo tutti parte di qualcosa di più grande”. La nuova divisa verrà sfoggiata per la prima volta sabato 14, in occasione del match delle Women neo campionesse d’Italia contro il Milan e poi due giorni dopo, lunedì sera, nello stadio bianconero, in occasione dell’ultima di campionato in casa contro la Lazio.