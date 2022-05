Juventus – Spunta un obiettivo clamoroso nel mirino del club: Allegri dice sì

In casa Juventus si pensa già al mercato estivo, dall’Inghilterra arriva una proposta molto alettante e Allegri sembrerebbe intenzionato ad accettare.

I bianconeri si stanno preparando alla finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma l’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

La Juventus dopo la sconfitta in campionato per mano del Genoa voglio portare a casa il primo trofeo della stagione e prendersi la rivincita della finale di Supercoppa Italiana decisa da Sanchez al 120′.

Avendo già centrato l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, la squadra di Allegri ha come unico obiettivo in questo finale di stagione la vittoria della Coppa Italia che permetterebbe ai bianconeri di non finire l’annata senza trofei.

Intanto la società si muove sul mercato. Le conseguenze della pandemia di Coronavirus a livello economico si fanno ancora sentire, ragione per cui molti club questa estate opteranno per effettuare scambi tra giocatori per risolvere al contempo esigenze di natura tecnica e finanziaria.

Uno scambio potrebbe avvenire tra la Juventus e l’Arsenal. I Gunners infatti sarebbero interessati ad un centrocampista bianconero fortemente cercato anche nella finestra invernale di calciomercato. L’allenatore della squadra londinese, Mikel Arteta vice di Guardiola al Manchester City, vorrebbe aprire una trattativa per portare Arthur a Londra.

Il brasiliano, alla sua seconda stagione a Torino, ha mostrato miglioramenti rispetto al primo anno in bianconero nel quale ha subito anche un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nel finale di stagione. Il giocatore non sembra molto adatto al gioco di Allegri mentre sarebbe perfetto per quello di Arteta. L’inizio di una trattativa dipenderà molto dall‘Arsenal che si sta giocando un posto per la prossima Champions.

Nello scambio i Gunners vorrebbero inserire come contropartita il mediano Thomas Partey. Il ghanese arrivato dall’Atletico Madrid nel 2020 non si è mai pienamente ambientato nella Premier League e per prestanza fisica e duttilità sarebbe perfetto per il centrocampo della Juventus.

Uno scambio che a livello tattico farebbe contente entrambe le parti va però trovata la quadra dal punto di vista economico. Per portarlo a Londra l’Arsenal ha speso 50 milioni di euro e ora la società lo valuta intorno ai 40 milioni di euro. Arthur, invece, è approdato a Torino nello scambio che portò a Barcellona Miralem Pjanic per una valutazione di oltre 70 milioni.