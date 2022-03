Abramovich, accusa shock sconvolge il mondo del calcio: “Ecco la verità sull’addio al Chelsea”

Il proprietario del Chelsea Roman Abramovich ha annunciato nelle scorse ore la vendita del club. La decisione ha scosso l’ambiente dei Blues, ma c’è chi rivela che dietro ci sia ben altro.

Abramovich è stato uno dei presidenti di calcio più vincenti degli ultimi venti anni. A seguito dello scoppio della guerra tra Ucraina e Russia è stato però costretto a prendere la decisione di lasciare la presidenza del club inglese.

L’uomo d’affari Roman Abramovich nella giornata del 2 marzo ha annunciato la decisione di vendere la squadra capace di vincere l’ultima Champions League, il Chelsea. L’oligarca russo ha incaricato la creazione di una fondazione di beneficenza, dove saranno devoluti tutti i proventi della vendita del club.

Abramovich ha acquistato il Chelsea in difficoltà finanziarie nel 2003 per 140 milioni di sterline e da allora lo ha trasformato nel club internazionale di maggior successo d’Inghilterra. In questa stagione, il Chelsea ha vinto la Supercoppa Europea e la Coppa del Mondo per club per la prima volta nella sua storia. I londinesi, con questi successi, sono diventati il ​​quinto club nella storia a vincere tutti i principali trofei in Europa e nel proprio paese.

Direttamente dall’Inghilterra, arrivano le prime reazioni del mondo del calcio all’addio di uno dei personaggi più influenti degli ultimi anni. Un ex calciatore del Manchester United, ha definito questa decisione come “inevitabile”: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE –> Abramovich dice addio al Chelsea, Tuchel distrutto: reazioni scioccanti dei calciatori

Neville ribatte a tutta forza: “Ecco perché lo ha fatto”

Abramovich aveva inizialmente intenzione di affidare la gestione del Chelsea agli amministratori della fondazione omonima, per proteggere il club di Stamford Bridge dopo l’invasione russa in Ucraina. Questo risvolto, poi non verificatosi, aveva attirato le critiche di Gary Neville, oggi opinionista di Sky Sport Uk.

Neville è intervenuto anche a seguito della decisione di Abramovich di vendere il Chelsea. L’ex difensore del Manchester United ha ammesso come l’oligarca russo sia stato un presidente importante della storia della Premier League degli ultimi venti anni, migliorando la competitività del campionato. Il Chelsea ha vinto tanto sotto la sua presidenza, ma alla fine gli stretti legami con Putin hanno portato al suo addio. Negli ultimi quattro o cinque giorni, viste le sanzioni previste per la Russia, molti potenti russi stanno spostando i loro beni in porti più sicuri dove non verranno sequestrati, e la decisione di Abramovich è stata presa in tal senso.

LEGGI ANCHE –> CASO ABRAMOVICH – Arrivano parole durissime che nessuno si aspettava: “L’ha usata come scudo”

Quella di Neville è solo una delle prime reazioni del mondo del calcio all’addio di uno dei proprietari più influenti dell’ultimo ventennio. Il Chelsea ha chiuso una pagina della propria storia ed è pronto ad aprirne una nuova.