Guerra Ucraina-Russia: morti due calciatori, la terribile notizia sconvolge i tifosi di tutto il mondo

La guerra tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime. Nel corso degli attacchi hanno perso la vita due giovani calciatori: la notizia ha sconvolto i tifosi di tutto il mondo.

La guerra in Ucraina continua a terrorizzare il mondo: in questo caso il conflitto ha visto come vittime anche due calciatori che si sono trovati coinvolti nei bombardamenti.

Da giovedì scorso il mondo si è svegliato con la notizia che non avrebbe mai voluto sentire: la guerra tra Russia e Ucraina. L’ultima settimana si è contraddistinta per il terrore che i conflitti bellici stanno generando e il mondo del calcio si è visto coinvolto da queste terribili notizie.

I vertici del calcio hanno scelto di dare un segnale netto per marcare la propria posizione anti-guerra, lasciando fuori i russi da ogni competizione e cambiano la sede della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi.

La terribile notizia è stata comunicata dalla Federcalcio ucraina: due calciatori ucraini sono deceduti nei bombardamenti. Uno dei due ha perso la vita assieme alla madre, quando una bomba ha colpito la loro abitazione. Il padre è rimasto coinvolto ma le sue condizioni sarebbero stabili, mentre la sorella si trova in una situazione critica a causa di una scheggia in testa.

L’altra vittima, oltre che calciatore, era anche un militare ed è deceduto durante i combattimenti a Kiev, a causa di un missile che durante i combattimenti ha colpito la zona in cui si trovava.

Il primo calciatore è stato colpito dai bombardamenti nella sua abitazione. Si chiamava Dmitry Martynenko, giovane attaccante dell’Hostomel, squadra delle categorie inferiori del calcio ucraino. L’attaccante era nato nel 1997 ed era considerato un ottima prima e seconda punta.

La Federcalcio ucraina ha voluto ricordarlo dedicandogli un commosso post con le seguenti parole: “Dima Martynenko e sua madre sono morti. Una bomba russa ha colpito la loro casa. Cresciuto nel Luhansk, miglior marcatore e miglior giocatore del campionato tra le file dell’Hostomel. Riposa in pace”.

Il secondo calciatore rimasto vittima degli attacchi russi si chiamava Vitalii Sapylo ed era un giovanissimo difensore classe 2001 che militava nel Karpaty. In questo momento aveva messo da parte il calcio per dedicarsi ai combattimenti, in quanto era un ufficiale militare e comandante di carrarmati. Il giovane calciatore è mancato nella notte tra il 25 e il 26 febbraio.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

