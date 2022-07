Kessié si è già pentito: il suo gesto offende i tifosi, piovono critiche

Dopo essersi svincolato dal Milan il centrocampista ivoriano Franck Kessié si è accasato al Barcellona. Durante la sua presentazione ci sono state polemiche.

A sette anni dal suo arrivo in Italia Franck Kessié lascia il bel paese per dirigersi in Spagna, direzione Barcellona.

L’ivoriano era arrivato nel 2015 nel nostro campionato, acquistato per appena 1,5 milioni dall’Atalanta che, prima di farlo esordire e poi cederlo al Milan, lo aveva girato in prestito al Cesena. Con i rossoneri, raggiunti nel 2017 per circa 32 milioni di euro, ha giocato 223 partite e segnato 37 gol, diventando un giocatore fondamentale per il recente scudetto conquistato dalla squadra di Stefano Pioli.

Il mancato accordo per il rinnovo di contratto, scaduto lo scorso 30 giugno 2022, ha portato Kessié a trovarsi una nuova sistemazione. Era già da diverso tempo che il mediano aveva l’accordo con il Barcellona, ma l’ufficialità e la presentazione sono arrivate solo nelle ultime ore. Contratto quadriennale con super clausola rescissoria di 500 milioni di euro.

Un giocatore svogliato?

Durante la sua presentazione ufficiale con il club catalano c’è stato però spazio per qualche polemica per i tifosi blaugrana, i quali non hanno apprezzato l’atteggiamento un po’ svogliato dell’ex centrocampista rossonero, accusato di “essersi appena svegliato” e di “dimostrare poca voglia ed entusiasmo”.

Frasi dure subito spente però dai palleggi di rito effettuati con indosso il nuovo kit del Barcellona e dalle parole entusiaste dell’ivoriano, che ai microfoni ha commentato: “È una grande opportunità, il Barca è una grande squadra e sono molto felice di essere qui. Quando ti chiama un grande come Xavi vedi che tutti i tuoi sforzi sono valsi la pena. Lavoro duramente in campo e do tutto per vincere i titoli, sogno di fare una carriera come quella di Yaya Touré”.

Commenti tutt’altro che svogliati per l’ex Milan, che poi continua: “Voglio mostrare ciò che sono capace di fare e prendere contatto con i compagni e lo staff. Voglio iniziare ad allenarmi. Xavi saprà qual è la posizione più adatta a me per aiutare la squadra, ma devo dimostrare il mio posto sul campo, guadagnarmi la fiducia dei compagni e dell’allenatore lavorando sul campo, non a parole”.

Parole di un giocatore che ha tanta voglia di iniziare al meglio la sua nuova avventura in un club che ha fatto la storia del calcio moderno e non solo. Vedremo se diventerà un punto fermo del Barcellona di Xavi o se i giovani Pedri e Gavi finiranno per rubargli il posto.