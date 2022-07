Gasperini furioso non le manda a dire: quello sgarbo non gli va proprio giù

È un Gian Piero Gasperini furioso quello che ha rilasciato delle dichiarazioni durissime contro la propria squadra: i tifosi dell’Atalanta ora temono il peggio.

La Dea, al termine di un’annata conclusa in modo deludente, si prepara in vista della prossima stagione con l’obiettivo di tornare prepotentemente nelle zone altissime della classifica.

Nonostante un calciomercato fino a questo momento bollente manca sempre meno al ritorno della Serie A. Già il 13 agosto si aprono infatti i battenti di una stagione tanto incerta quanto anomala per via del Mondiale di fine anno in Qatar. Un campionato italiano che racconterà senza dubbio tante storie: c’è chi è pronto a confermarsi, chi a riscattarsi e chi invece non vede l’ora di stupire.

Tra le squadre più attese c’è l’Atalanta, chiamata a una reazione dopo l’opaca stagione di cui si è resa protagonista soprattutto nella seconda parte. La Dea per la prima volta dopo tanto tempo non ha conquistato un piazzamento europeo e per questo motivo potrà tornare a concentrarsi esclusivamente sul campionato. Un aspetto non da poco viste la serie di partite che attendono le italiane in campo internazionale.

La squadra di Gasperini ha infatti pagato nel finale una condizione fisica (e anche mentale) non più agli stessi livelli di quella avuta fin dall’inizio della gestione dell’ex tecnico di Genoa e Inter. Nonostante questo, la nuova società italo-americana ha voluto ancora puntare su di lui per il futuro, convinta della bontà del progetto. Il Gasp però pretende di voltare pagina e, con qualche acquisto di valore, di tornare a stupire.

Un’ammissione che sa di beffa: ecco cosa è mancato

L’allenatore di Grugliasco non è riuscito ancora a smaltire la delusione della scorsa stagione, quando la sua Atalanta non ha più saputo reagire nei momenti decisivi. Una delle partite incriminate è stata quella contro il Milan a San Siro nella penultima giornata. Entrambe le squadre avevano grandi motivazioni: i rossoneri inseguivano lo scudetto mentre la Dea l’Europa. Nonostante una partita tutto sommato equilibrata, il fenomenale gol del raddoppio di Theo Hernandez ha spezzato definitivamente le gambe ai bergamaschi che non sono più riusciti a reagire.

Gasperini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è ritornato su quel match decisivo parlando più nello specifico di come sia arrivata la rete del terzino francese. Il mister neroblu ha dichiarato: “Theo a San Siro non ha segnato in contropiede. Ha saltato cinque uomini. Ci è mancata la forza per contrastarlo o fargli fallo”. Un’amara ammissione che sta a testimoniare come nel finale di stagione l’Atalanta fosse in grave debito di energie sia fisiche che mentali.

Adesso l’obiettivo principale è quello di ricominciare da capo per provare a tornare quella squadra che in questi ultimi anni non solo ha stupito in positivo ma è stata anche da esempio per molte altre sia in Italia che in Europa.