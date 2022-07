Di Francesco vicinissimo alla Nazionale: arriva la notizia incredibile che cambia tutto

Eusebio Di Francesco è sempre più vicino a tornare in panchina, per lui si aprono le porte della Nazionale: ecco la clamorosa notizia che cambia tutto.

L’ex allenatore di Roma e Sassuolo si avvicina a tornare in corsa, questa volta sulla panchina della Nazionale, la notizia ha sorpreso tutti.



Le ultime squadre ad esibirisi nel finale della scorsa stagione sono state le nazionali.

In vista dell’ormai prossimo Mondiale in Qatar che avrà luogo a cavallo tra novembre e dicembre, la Fifa ha deciso di aprire una finestra per le nazionali nei mesi di maggio e giugno in modo da dare tempo alle squadre di assimilare eventuali modifiche.

L’assenza di una preparazione effettiva all’interno dei campionati e delle competizioni nazionali per club ha infatti portato il problema di valutare eventuali modifiche tra le varie Nazionali e di iniziare i nuovi corsi dove necessario.

Ad esempio Germania ed Inghilterra, due squadre candidate ad un ruolo da protagonista al prossimo Mondiale, hanno iniziato a testare giocatori che hanno avuto meno spazio per capire se tra essi ci possano essere tasselli importante per la spedizione in Qatar.

Allo stesso modo anche l’Italia ha sfruttato la lunga finestra per cominciare un nuovo ciclo dopo la disfatta nei play off contro la Macedonia.

Il grande inserimento di giovani ha funzionato solo in parte e, come inevitabile, sono state molte le critiche rivolte verso Roberto Mancini.

Il CT dell’Europeo vinto nell’estate 2021 non ha saputo dare continuità all’esaltante vittoria di Wembley e per lui si è per questo motivo parlato a più riprese di esonero con tanto di candidati pronti a sostituirlo tra cui vecchie leggende e soprattutto nomi a sorpresa.

Eusebio Di Francesco torna in panchina, la Nazionale spinge per averlo

Al momento però la panchina di Roberto Mancini è più che mai salda e priva di rischio esonero.

L’ex allenatore dell’Inter sarà il protagonista della rinascita azzurra e, come si augurano i tifosi azzurri, dovrebbe essere colui che riporterà la Nazionale a rigiocarsi un Mondiale 12 anni dopo l’ultima volta.

Un altro allenatore italiano avrà invece il compito di far rialzare la testa ad una grande del calcio affricano: Eusebio Di Francesco è infatti fortemente richiesto dall’Egitto.

Il tecnico ex Roma ha un contratto ancora in vigore per un anno con l’Hellas Verona ma la possibilità di rientrare in corsa sarebbe ovviamente più apprezzata dall’allenatore italiano.

A poter convincere il tecnico sarebbe poi la possibilità concreta di allenare una stella del calcio mondiale come Momo Salah ed aiutarlo a realizzare il sogno di vincere un trofeo con la propria nazionale.

Un futuro che potrebbe quindi essere con una Nazionale importante ma in crisi quello di Eusebio Di Francesco che ora aspette novità dalla Federazione egiziana.