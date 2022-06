Juventus, quattro colpi per Allegri al fine di migliorare qualità e livello di una squadra che non poche difficoltà ha vissuto negli ultimi anni. E spunta anche lo scippo all’Inter.

La dialettica a distanza con i nerazzurri è stata quest’anno a dir poco favorevole agli uomini di Inzaghi, con i quali non c’è stata una grande lotta in campionato, complice una lunghezza delle distanze tra le due squadre nata dalla maggiore importanza acquisita dall’Inter nel recente passato e, al contempo, dall’involuzione del club di Agnelli.

Quest’ultimo sa bene però di dover necessariamente tornare ai livelli di un tempo, soprattutto se si considera il fatto che l’ultima stagione sia stata conclusa senza alcun trofeo, in totale antitesi a quel monito, ormai celeberrimo, che definisce la vittoria come “unica cosa che conta“.

Questa non è però mai stata frutto del caso ed ha anzi sempre rappresentato l’esito finale di una felice collaborazione tra tutte le parti del mondo bianconero, da quelle societarie-dirigenziali a quelle tecniche. Non a caso, dunque, da quando si sono verificate le prime rotture interne, la stessa squadra ha vissuto un’involuzione costante quanto evidente, alla quale bisognerà ovviare nel minor tempo possibile.

Juventus, incasso da 20 milioni e scippo all’Inter

Per tornare ai livelli di un tempo e catalizzare un percorso di crescita non servirà dunque unicamente operare sul fronte mercato ma lavorare anche sulle tante questioni che abbiano depauperato l’unità e la forza del sistema Juventus. Non manca ad Agnelli e adepti la capacità di affrontare la questione, come già sta accadendo.

Frattanto, starà a Cherubini plasmare lo scacchiere con giuste e oculate operazioni. Su questo fronte, arrivano importanti aggiornamenti da “La Stampa“, a detta dei quali sono previste importanti novità nei prossimi giorni. Questo grazie alla cessione divenuta ufficiale venerdì scorso di Demiral all’Atalanta che ha fruttato 20 milioni di euro alle casse piemontesi.

Con questo bottino, secondo la stessa fonte, sarà finanziato il colpo Kostic, in attesa di Di Maria e del praticamente chiuso Pogba. E intanto, Allegri inizia a fare un pensierino per quell’Edin Dzeko ormai in uscita dall’Inter dopo un solo anno, alla luce dei possibili e nobilissimi approdi di Dybala e Lukaku che, considerate anche le presenze di Lautaro Martinez e Correa, chiuderebbero lo spazio all’ormai saggio bomberone bosniaco.