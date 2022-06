Sacrificio inevitabile in attacco: Simone Inzaghi perde un big

L’Inter è molto attiva sul mercato, ma dovrà effettuare un sacrificio in attacco per far spazio ai rinforzi. Inzaghi rassegnato a perdere un big.

L’allenatore nerazzurro sa che la squadra potrebbe cambiare molto rispetto alla scorsa stagione. L’Inter, infatti, prepara le operazioni in entrata ed in uscita.

L’Inter sarà una delle squadre più attive sul mercato. I nerazzurri vogliono costruire una squadra in grado di puntare nuovamente allo scudetto e di intraprendere un buon cammino in Europa. L’intenzione della dirigenza è quella di regalare ad Inzaghi la rosa quasi completa entro una decina di giorni per poter preparare al meglio l’inizio della stagione. Il campionato, infatti, inizierà presto in vista del Mondiale invernale: la prima giornata sarà il 13 agosto.

La strategia in entrata è già definita, ma molto dipenderà dalle uscite: in tal senso, potrebbero esserci sacrifici importanti, di cui uno in attacco.

Sirene dalla Spagna: sacrificio in attacco per l’Inter

Come anticipato, le operazioni in entrata sono praticamente già state definite. Onana e Mkhitaryan arriveranno a parametro zero, mentre Bellanova e Asllani sono vicinissimi alle firme. Gli altri obiettivi principali sono Bremer e, soprattutto, Lukaku e Dybala.

Grandi cambiamenti in vista, dunque, per Inzaghi, che in ritiro troverà un gruppo molto diverso rispetto a quello della passata stagione.

Inevitabilmente, ci saranno diversi addii per fare spazio ai nuovi innesti. Kolarov ha annunciato il ritiro dal calcio, mentre Ranocchia non ha rinnovato il contratto per firmare con il Monza; Vecino ha lasciato a parametro zero come Perisic, mentre si sta cercando una soluzione per Vidal.

Anche Pinamonti e Sensi cambieranno squadra, mentre i rientranti dai prestiti come Lazaro o Dalbert cercheranno una nuova sistemazione.

In attacco, invece, ci saranno dei movimenti in base alle entrate. Lukaku e Dybala sono i grandi obiettivi, ma per poterli ingaggiare entrambi dovranno partire due punte. Sanchez è un sicuro partente, ma anche Dzeko potrebbe dire addio.

Il bosniaco è stato autore di una stagione positiva, ma non è certo della permanenza. Il suo futuro è legato inevitabilmente alle intenzioni dell’Inter: se arrivasse solo Lukaku potrebbe restare, ma con un ulteriore innesto (Dybala) non ci sarebbe più spazio per lui.

Ad oggi, però, il belga è quello più vicino al ritorno a Milano, mentre la pista che porta all’argentino si sta sorprendentemente raffreddando.

Ad ogni modo, se il doppio rinforzo dovesse concretizzarsi, Dzeko si ritroverebbe sul mercato. Sulle sue tracce ci sarebbero due club: la Juve, che lo ha cercato più volte in passato, ed il Valencia di Gattuso. Secondo varie indiscrezioni, gli spagnoli sarebbero fortemente interessati, anche se per ora non risulta una trattativa ufficiale.

Il destino dell’attaccante sarà definito entro due settimane: l’ipotesi permanenza, dunque, non è assolutamente da escludere.