Barbora Hroncekova, il costume risucchiato dal suo Lato B | Fan in delirio

Barbora Hroncekova a fatto impazzire tutti i fan pubblicando un post dove mette in mostra tutto il suo lato B. Ecco la foto.

Nel mondo del calcio, oltre i giocatori sono famose anche le loro compagne ed una di queste, chiamate wags, che è apprezzatissima da tutti quanti i tifosi è Barbora Hroncekova la compagna di Milan Skriniar, difensore dell’Inter.

Barbora Hroncekova fa impazzire i fan

Nata in Slovenia, nel 1997 la donna è una famosa modella che sin dal primo momento che si è innamorata del calciatore lo segue assiduamente in tutte le sue trasferte, sin da quando Milan giocava nella Sampdoria.

Anche quando il calciatore è stato trasferito all’Inter, lo ha seguito in tutte le sue tappe, anche durante le visite mediche dimostrando di non lasciarlo solo un momento e di esserne follemente innamorata.

Assieme anche anche suo fratello, più piccolo di lei, che spesso è stato visto in sua compagnia allo stadio per sostenere Skriniar, così come anche Baby la cagnolina della coppia che è diventata una specie di mascotte per tutta la squadra.

Barborah e Milan sono diventati genitori per la prima volta nel 2020, con la nascita della loro primogenita Charlotte. Per il calciatore è stato un momento di grande gioia dato che nello stesso periodo era stato un po’ giù per via della positività al Covid-19.

Al momento della nascita della sua piccolina, Skriniar è stato in isolamento ed ha potuto abbracciare la sua compagna e sua figlia soltanto dopo che è risultato negativo al tampone di controllo.

Il calciatore ha ammesso in quel momento di sentirsi come un leone in gabbia e di essere dispiaciuto di non poter vedere subito la sua bambina, ma sui social ha annunciato il lieto evento dichiarando di amare sia la nuova arrivata che la Hroncekovah.

Il Lato B mostrato sui social

La donna è molto famosa in patria oltre avere un gran numero di followers su Instagram a tal punto da farla diventare una vera e propria influencer e grazie alle foto pubblicate sul social spesso fa girare la testa ai suoi fan.

Come accaduto in una delle ultime foto da lei pubblicate.Barbora ha infatti pubblicato una foto dove si è mostrata di spalle con un bikini nero e una busta di Prada con un tanga che mette in risalto tutto il suo lato B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da barborahr (@barborahr)

Oltre i commenti di complimenti, sul suo profilo è cominciato ad apparire l’hashtag #skrinianonsitocca, lanciato dai tifosi dell’Inter riguardo il possibile addio del calciatore al club in vista del calciomercato e dei nuovi acquisti della squadra.