La toccante testimonianza di Modric: quello che gli è accaduto è veramente impensabile

I protagonisti del mondo del calcio si stanno esprimendo contro la guerra tra Russia e Ucraina. Nessuno poteva immaginare però quello che è accaduto a Modric.

La Russia non sembra voler cessare le ostilità contro l’Ucraina, e la guerra continua ad avanzare inesorabile.

Il mondo intero è stravolto, e anche nel mondo del calcio stanno arrivando i primi provvedimenti. I campionati dei due paesi sono stati ovviamente sospesi, le squadre russe eliminate a tavolino dalle competizioni europee. Anche le qualificazioni mondiali europee sono a rischio, dato che la Polonia ha già fatto sapere di non voler scendere in campo contro gli avversari russi, mentre la partita tra Scozia e Ucraina, in programma il prossimo 24 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi.

I calciatori tutti si stanno schierando contro questa barbarie, che va avanti ormai da due settimane piene. Toccanti le dichiarazioni dei giocatori ucraini, che mandano messaggi carichi di speranza e pieni di preoccupazione, come sono toccanti anche le scuse che alcuni calciatori russi rivolgono al pubblico dopo aver segnato, anche se non sono loro i colpevoli di ciò che sta accadendo.

Molti calciatori delle squadre ucraine si sono arruolati, e stanno provando con le unghie e con i denti a difendere il loro paese dal massacro che stanno subendo.

Luka Modric racconta un retroscena: nessuno lo sapeva

Tra i calciatori in giro per il mondo c’è chi la guerra l’ha vissuta sulla propria pelle, e ricorda con strazio quei momenti pregni di dolore. Si tratta ad esempio di Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid, che è stato intervistato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain e ha espresso il suo parere.

“Quello che sta succedendo è orribile. La guerra è inutile e spero finisca il prima possibile, e che i leader dei paesi coinvolti possano trovare un accordo” dice il Pallone d’Oro 2018, che poi aggiunge “Ho vissuto una guerra sulla mia pelle e sono immagini che non piace vedere. È molto triste per tutti nel mondo vedere ciò che sta succedendo, è una sofferenza terribile per persone innocenti che muoiono, non serve veramente a nessuno” sono le toccanti parole del numero 10 dei blancos.

La guerra che Luka Modric ha vissuto e a cui si riferisce è quella d’indipendenza croata, combattuta tra il popolo croato e quello serbo tra il 1991 e il 1995, periodo in cui la famiglia di Modric era rifugiata presso l’hotel Kolovare di Zara, dove Luka ha cominciato a dare i suoi primi calci ad un pallone.