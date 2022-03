Walter Zenga, la verità sul rapporto con i figli: ecco la confessione che spiazza il web

By

I riflettori del web tornano ad accendersi sulla famiglia Zenga, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Marina Crialesi, la quale ha rivelato quali sono attualmente i rapporti in atto con il suocero.

Non è la prima volta che il mondo del gossip italiano si occupi dei rapporti personali tra Walter Zenga e i figli Nicolò e Andrea, dato che questi sono stati costellati da non poche difficoltà che negli anni non hanno reso tutto questo molto semplice.

Un nuovo rumors è stato innescato alcuni mesi fa quando Nicolò è convolato a nozze con Marina Crialesi, una cerimonia alla quale non sarebbero stati presenti alcun membro della famiglia Zenga.

Walter Zenga la verità sul rapporto con figli

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, non sono mancate varie difficoltà negli anni nel rapporto tra Walter Zenga e figli, ormai adulti, spesso nel mirino dell’attenzione del web.

L’assenza dell’allenatore dalle nozze del figlio Nicolò, inevitabilmente, ha innescato una lunga serie di rumors e notizie in tal senso, motivo per cui la neo-signora Zenga ha deciso di rompere il silenzio in occasione di una lunga intervista rilasciata a Diva e Donna.

Le parole di marina Crialesi

Mesi dopo la celebrazione del matrimonio con Nicolò l’attrice Marina Crialesi, dunque, ha deciso di rivelare in che rapporti sono oggi il marito e il suocero Walter Zenga.

In particolar modo, durante l’intervista rilasciata a Diva & Donna, Marina Crialesi circa il legame tra il marito e Walter Zenga ha rilasciato la seguente e importante dichiarazione: “Stanno imparando a conoscersi e frequentarsi. Mi fa molto piacere. Io e mio suocero non ci vediamo molto, è sempre in viaggio ma lo trovo molto piacevole”.