Guerra Russia-Ucraina: notizia shock, un’intera squadra italiana coinvolta

Nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo simile, eppure è accaduto: un’intera squadra coinvolta nel conflitto tra Russia ed Ucraina. Le foto hanno scioccato il mondo del calcio.

Negli ultimi giorni il mondo del calcio si è reso spesso protagonista delle terribili notizie che arrivano dall’Ucraina. Questa volta a stupire è stata la decisione di due calciatori che sono diventati soldati per difendere il paese dai bombardamenti.

Il mondo del calcio negli ultimi giorni è scosso dalle notizie che arrivano dall’Ucraina. Diversi calciatori, oltre che mostrare la propria vicinanza tramite donazioni e sostegno, sono voluti intervenire in prima persona per dare un segnale fortissimo contro la guerra. Alcuni di essi hanno addirittura deciso di arruolarsi per combattere e per non restare indifferenti ad un conflitto, che come ogni guerra, che sta coinvolgendo vittime innocenti.

In questo caso il retroscena riguarda una squadra italiana che si è vista coinvolta in un singolare episodio.

Ucraina, due giocatori diventano soldati

Due calciatori sono scesi in trincea per difendere il proprio paese dall’attacco dei russi. I giocatori in questione hanno clamorosamente militato nelle file del Catanzaro.

LEGGI ANCHE –> La drammatica confessione di Shevchenko: il video shock commuove tutti

Come detto in precedenza, i calciatori che hanno deciso di andare in guerra hanno militato sì nel Catanzaro, ma in quello di Kiev. Nel dettaglio in una società dilettantista di Kiev che per nove anni ha portato il nome e il logo della squadra giallorossa calabrese, dato che il proprietario nel momento della fondazione seguiva con passione il calcio italiano.

I due giocatori sono da qualche giorno schierati nel conflitto e hanno parlato di quanto sia terrificante la situazione, spiegando che spendono la maggior parte del tempo nei rifugi antiaereo e che odono costantemente gli annunci dei raid aerei.

I nomi dei calciatori e la risposta del club italiano

I giocatori in questione sono Oleksandr Aliyev, classe 1985 e Andriy Bohdanov, del 1990. Entrambi ex calciatori della squadra del Catanzaro di Kiev che hanno deciso di schierarsi nel conflitto dando un forte segnale di coraggio.

LEGGI ANCHE –> Chelsea, è crisi con Lukaku: l’ultimo retroscena fa discutere, forte protesta sui social

Floriano Noto, il presidente del Catanzaro Calcio ha accolto con emozione e onore la singolare notizia del loro schieramento, invitando i due giocatori ad una partita dell’amicizia da disputare in Calabria una volta terminato il conflitto. L’intero incasso sarà devoluto per scopi benefici alle zone interessate dalla guerra.