Lazio – Clamorosa indiscrezione: il dettaglio social fa impazzire tutti, il club si prepara ad un cambio incredibile

Una clamorosa indiscrezione delle ultime ore vorrebbe un eclatante cambio al vertice alla Lazio: ecco il dettaglio social incredibile che ha scatenato i tifosi biancocelesti.

La Lazio si prepara per le ultime due partite di campionato: l’obiettivo Europa League è a portata di mano e dopo si inizierà già a pensare alla prossima stagione.

La prima annata di Maurizio Sarri alla guida della Lazio sta per concludersi: le ultime due sfide contro Juventus ed Hellas Verona diranno in quale posizione arriveranno i biancocelesti, ma intanto possono già farsi dei bilanci. La Lazio non ha avuto un cammino semplice, ma ciò era prevedibile vista la scelta forte di puntare su un allenatore con una filosofia totalmente diversa da quella di Simone Inzaghi.

Tuttavia la squadra romana, tra alti e qualche basso, si trova al momento al quinto posto solitario con 62 punti, tre in più del trio Roma-Atalanta-Fiorentina. Manca quindi veramente poco a un’altra qualificazione in Europa League, competizione dalla quale la Lazio è uscita in questa stagione ai playoff contro il Porto. Soprattutto nel girone di ritorno si sono viste a sprazzi alcune trame di gioco inculcate dall’allenatore ex Napoli e Juventus, segno di una strada che è stata tracciata.

Sarri non ha ancora firmato il rinnovo, ma i discorsi con la società sono stati avviati già da tempo. Molto dipenderà anche dalle intenzioni di Lotito e dagli investimenti che vorrà fare per rafforzare una rosa a cui manca qualche pedina. Comunque ci sono buone possibilità, se non ottime, che Sarri rimanga almeno fino al 2025 se avrà garanzie sul mercato.

Arriva il CEO di Binance ed i tifosi sognano: quel dettaglio incredibile annuncia una futura svolta

Alcuni clamorosi cambiamenti potrebbero però avvenire per quanto riguarda la società. Infatti ieri sera Lotito ha organizzato una cena in occasione dell’arrivo in Italia del CEO di Binance (sponsor della Lazio da ottobre), Changpeng Zhao. Il dirigente d’affare cinese-canadese solamente con un tweet ha fatto sognare i tifosi biancocelesti: “Per ogni compratore, c’è un venditore”.

L’arrivo di Zhao in Italia infatti potrebbe essere legato a una futura cessione della società, anche se lui stesso ha dichiarato come, pur avendo una grande passione per i colori biancocelesti, non sia solito comprare (per il momento) squadre di calcio. Il CEO, durante la sua visita a Formello, ha avuto anche occasione di fare qualche palleggio con Pedro e Immobile e di stringere la mano a Pepe Reina. Ha lasciato quindi un’ottima impressione, il tutto per le speranze dei tifosi che sperano di liberarsi al più presto di Lotito.

I biancocelesti sperano che le parole di circostanza di Zhao siano un modo per dissimulare quello che sta accadendo, e che in realtà le parti abbiano già iniziato a contrattare.