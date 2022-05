Lutto per Maurizio Sarri: morto improvvisamente uno dei suoi migliori allievi

Lutto nel mondo del calcio e per Maurizio Sarri: è mancato improvvisamente un calciatore che in passato è stato suo allievo.

L’ex difensore allenato da Sarri si spegne improvvisamente

Il mondo del calcio toscano piange la morte di Gregorio Pagliucoli, ex difensore centrale di varie squadre toscane e attualmente allenatore delle giovanili del Montevarchi. Nonostante godesse di ottima salute – era un ex sportivo ed era solito ad allenarsi regolarmente in palestra – si è spente per un arresto cardiaco improvviso nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio. Pagliucoli lascia la moglie e due figli.

L’ex difensore ha indossato in passato la maglia del Figline ed era stato allenato anche da Sarri durante il suo anno in C2 con la maglia del Sansovino. L’allenatore ricorda con affetto la tappa percorsa assieme nei primi anni duemila.

Lascia un profondo vuoto nella comunità, l’ex calciatore era stimato da tutti

Gregorio Pagliucoli si spegne nel sonno all’età di 44 anni dopo essersi sentito male nella sua abitazione. A darne la notizia è il Montevarchi tramite i propri canali social. Il sindaco del paese ha commentato così la perdita dell’ex difensore con le seguenti dichiarazioni: “Mi associo al lutto del Montevarchi per la perdita a soli 44 anni di Gregorio Pagliucoli, ex calciatore molto stimato e allenatore professionista di tanti ragazzi del settore giovanile. Un dramma per tutto lo sport valdarnese”.

La comunità stimava enormemente Pagliucoli sia come uomo che come calciatore. Per rendergli omaggio nei campi nella giornata di domenica 8 maggio è stato osservato un minuto di silenzio. Sia prima della gara del Monte San Savino che in quella di Figline Valdarno, dove si giocava una delle gare di playoff del Figline, impegnato nella conquista della promozione in Serie D.

Una notizia sconvolgente. stanotte è scomparso a 44 anni Gregorio Pagliucoli allenatore di tanti ragazzi del nostro settore giovanile. Lascia la moglie e due bambini.

“Ciao Gregorio, il tuo ricordo rimarrà sempre presente, sappiamo che continuerai a seguirci ed a guidarci” pic.twitter.com/PzltixG0Rp — Aquila Montevarchi (@aquila1902) May 8, 2022

Tanti gli allenatori che l’hanno incrociato e conosciuto durante la loro carriera, per il quale hanno speso le seguenti parole: “In tutti questi anni ci siamo cambiati e incrociati negli spogliatoi, chi finiva l’allenamento, chi lo iniziava, scambiandoci informazioni sui nostri ragazzi che iniziavano con noi della scuola calcio e crescevano con lui nel settore giovanile”.