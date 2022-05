‘Altro che Diletta’, avete mai visto la mamma in costume? Forme incontenibili

By

Diletta Leotta ha pubblicato una foto di sua madre in costume da bagno facendo notare ai suoi fan che la donna non ha nulla da invidiare a sua figlia. Ecco l’immagine pubblicata sui social.

Una delle conduttrici televisive del mondo del calcio è senza ombra di dubbio Diletta Leotta da qualche anno volto della piattaforma online DAZN.

Nata in Sicilia, a Catania nel 1991, la Leotta comincia a tracciare il suo percorso nel mondo dello spettacolo partecipando all’età di quindici anni al concorso di bellezza Miss Muretto per poi cercare di entrare a far parte della rosa delle candidate al titolo di Miss Italia 2009 venendo eliminata sin dalle prime fasi di selezioni.

Diletta Leotta e la foto in costume di sua madre

Dopo la mancata esperienza al concorso di bellezza cerca di entrare a far parte del mondo della televisione approdando in alcune trasmissioni calcistiche della sua regione e presentando il Festival della Canzone Siciliana.

La fama nazionale arriva pian piano prima prendendo parte come meteorina su SkyMeteo24 e poi conducendo un programma televisivo per conto dell’emittente POKERITALIA24 e prendendo parte ad RDS Academy e ad uno speciale televisivo dedicato al compleanno dell’allora neonato canale La5.

Il successo arriva nel 2016 quando affianca Ilaria D’Amico nel commento degli Europei del 2016 dove viene molto apprezzata da parte dei tifosi per via della sua bellezza e della sua professionalità.

Nel 2017 sostituisce Emis Killa in Goal Dj e viene invitata sul palco del Festival di Sanremo per poi condurre nel 2018 assieme a Francesco Facchinetti, Miss Italia che in quell’edizione vede la vittoria di Carlotta Maggiorana.

Nel 2020 torna sul palco del Festival di Sanremo esibendosi in un monologo sulla bellezza ricevendo molte critiche in quanto lei si è sottoposta più volte ad alcuni interventi chirurgici per migliorare il suo aspetto.

Il bikini di Ofelia Castorina

Nell’estate del 2021 è stata su tutti i giornali di gossip per via della sua breve ma intensa storia d’amore con l’attore turco Can Yaman con cui sembrava essere in procinto di sposarsi. Il bell’attore aveva anche fatto la conoscenza di Ofelia Castorina, madre di Diletta con cui sembrava avere un ottimo rapporto.

La donna è molto attraente e non ha nulla invidiare da sua figlia anche perché in passato era la sua identica copia, come si può vedere da una foto pubblicata su Instagram tra le storie dalla stessa Leotta.

Nell’immagine si può notare la Castorina su di una barca nell’estate del 1986 con un bikini rosa dove mette in mostra tutte le sue forme che sembra aver avuto in eredità sua figlia.