Lazio, fulmine a ciel sereno in casa biancoceleste: un addio a sorpresa ha sconvolto completamente la piazza, tifosi in lacrime.

Il percorso di Sarri all’ombra del Colosseo è stato pressoché felice, grazie ad un buon cammino in Serie A, per quanto caratterizzato da alcune uscite a vuoto e da diverse difficoltà durante la parentesi invernale, in seguito alle frizioni nate tra il mister e la coppia Lotito-Tare a causa della divergenza di visioni a livello aziendale.

Il mercato di gennaio si concluse con il solo acquisto di Cabral e, dunque, con i mancati approdi dei diversi elementi richiesti dal tecnico per ovviare a delle defezioni presenti da tempo e per le quali l’ex Napoli si sarebbe aspettato interventi ben più importanti e tempestivi.

Superata quella fase, però, abbiamo visto Immobile e colleghi inanellare una buona continuità di risultati, fondamentale per arrivare in Europa League e per piazzarsi davanti alla Roma di Mourinho.

Soprattutto durante la fase Inzaghi, però, questa squadra ci aveva abituato a percorsi ancora più felici, contraddistinti da lotte molto più vigorose in Coppa Italia o per sfiorati (e a volte centrati) piazzamenti in Champions League. Certo, va detto che il livello della Serie A si è fortunatamente alzato di non poco in questi anni ma è altrettanto giusto evidenziare come la piazza biancoceleste si attenda per il futuro una crescita ancora più importante, soprattutto alla luce del nome altisonante del mister in panchina.

Lazio, addio improvviso: se ne va in Spagna

Gli interventi da fare sono numerosi e interessano sia le entrate che le uscite. Da un lato bisognerà infatti comprendere cosa fare dei vari esuberi, a partire da un Francesco Acerbi che è ormai ai ferri corti più che con il club con una piazza che non gli ha perdonato alcune dichiarazioni e atteggiamenti. Il tutto senza dimenticare dell’ormai storico uomo mercato biancoceleste, Sergej Milinkoivc-Savic.

Il serbo rappresenta una questione prioritaria e problematica sul taccuino di Lotito e Tare, alla luce di una scadenza contrattuale tra due anni che rischierebbe di vederlo andar via a condizioni poco vantaggiose nei prossimi mesi. In attesa di evoluzioni su tale fronte, sono intanto giunti aggiornamenti di non poco conto che si intrecciano con una delle piste di cui maggiormente si sta discutendo da tempo nella Capitale.

Ci riferiamo a quella dell’acquisto di Marco Carnesecchi, reduce da un grandissimo campionato in Serie B e ora tornato all’Atalanta. Difficilmente resterà però a Bergamo, dove lo scorso anno è stato fatto un importante investimento per Musso e dove servono entrate per migliorare una squadra reduce da un percorso non proprio felicissimo.

Tra le maggiormente interessate c’è proprio la Lazio e le avances potrebbero aumentare ulteriormente proprio alla luce dell’addio da poco concretizzatosi. Nonostante il rinnovo contrattuale, il portiere ex Napoli, Pepe Reina, ha infatti deciso di risolvere consensualmente il proprio contratto, consapevole di non poter avere tantissimo spazio a Roma e attirato dalle non poche offerte giuntegli dalla terra natia. Chiuderà la carriera in Spagna.