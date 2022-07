Sinisa Mihajlovic torna a casa ma lascia la panchina del Bologna?

By

Sinisa Mihajlovic e stato ufficialmente dimesso dopo un lungo ed intenso periodo di cure contro la leucemia, ma nonostante tutto non potrà essere al fianco della squadra del Bologna in vista del primo ritiro dopo la conclusione del campionato?

Sono stati mesi davvero difficili per Sinisa Mihajlovic che ha dovuto lasciare nuovamente la panchina del Bologna momentaneamente, in quanto costretto ad un nuovo imminente ricovero a seguito del ritorno della leucemia.

Nonostante tutto, l’allenatore è stato in grado di seguire i propri calciatori anche se non fisicamente presente in quanto Uniti da un profondo legame di stima e di rispetto reciproco che ha fatto sì che nessuno di loro volesse qualcun altro al suo posto.

Sinisa Mihajlovic torna a casa

Come abbiamo avuto molto di spiegare precedentemente, la primavera per Sinisa Mihajlovic è stata comunque molto importante, considerando il fatto che l’allenatore dopo aver scoperto un ritorno della malattia ha subito provveduto ad affidarsi ai medici eseguire così tutte le terapie del caso e quindi anticipare un’evoluzione della malattia.

Tale periodo di ricovero è durato più di un mese, periodo in cui non ha smesso di seguire da lontano la sua squadra, ma momentaneamente l’allenatore è un grande assente dalla panchina e il timore è quello che mi possano cominciare un nuovo campionato di calcio preferendo così ritirarsi.

In bilico la panchina del Bologna?

È ancora troppo presto per dire che Sinisa Mihajlovic lascerà la panchina del Bologna, ma la società non ha ancora sciolto le riserve circa la presenza o no dell’allenatore durante il ritiro della squadra previsto a Pinzolo tra il 6 e il 17 di luglio 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Il ritiro in questione avrà la finalità di far riprendere ai giocatori i primi allenamenti dopo la conclusione della stagione di calcio della serie A, qui dove potrebbe prendere parte anche Sinisa Mihajlovic nonostante tutto al momento sia avvolto da un alone di mistero