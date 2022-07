Diletta Leotta cambia look: qui gatta ci cova!

Nuovo cambio look per la conduttrice di Dazn Diletta Leotta, una trasformazione che ha subito catturato l’attenzione dei fan dell’influencer legati a grandi novità che potrebbero verificarsi nel breve tempo.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere Diletta Leotta spesso protagonista dell’attenzione dei media grazie appunto al racconto della sua vita sentimentale e successi professionali, un esempio lampante per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dalla love story avuta con l’ex pugile Daniele scardina e successivamente con l’attore Can Yaman.

Adesso nella vita dell’influencer sembrerebbe esserci un nuovo flirt con il modello Giacomo Cavalli, ma a messo il gossip è stato il cambio look che recentemente la conduttrice si è concessa mostrando tutto sui social network.

Cambio look per Diletta Leotta

L’estate per Diletta Leotta è appena cominciata, così come dimostrato dalle prime vacanze che la conduttrice di Radio 102.5 e Dazn ha avuto modo di raccontare sui social network condividendo vari momenti ricchi di relax e grande gioia.

Il rientro da questa prima tranche di ferie ha segnato per Diletta Leotta anche un considerevole cambio look, che l’influencer si è concessa recentemente in uno dei suoi parrucchieri di fiducia.

Gatta ci cova per la Leotta?

Come abbiamo avuto modo di spiegare in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, alcuni magazine di gossip hanno fatto riferimento alla possibilità che Diletta Leotta, nonostante la nuova presunta relazione intrapresa con Giacomo Cavalli, potrebbe ancora pensare vivamente all’ex fidanzato Can Yaman… rumors su questo che non trova nessuna reale conferma dato che la conduttrice radiofonica e sportiva preferisce tacere sulla propria vita sentimentale.

A tenere banco nel mondo del web invece troviamo il cambio look che si è concessa recentemente Diletta Leotta, accorciando i capelli e mostrandosi ancor più bionda… dunque, possibile che tale trasformazione faccia da sfondo ha delle importanti novità che potrebbero arrivare proprio in campo sentimentale?