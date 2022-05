Leao avvistato allo Juventus Stadium: non solo per amicizia, ecco il retroscena che ha scatenato i tifosi

La presenza di Rafael Leao allo Juventus Stadium ha lasciato tutti di stucco: la motivazione sembrerebbe chiara, in realtà pare ci sia un retroscena incredibile che ha scatenato i tifosi.

Rafael Leao è uno dei giocatori più chiacchierati del momento visto il grande apporto che sta dando al Milan nella corsa scudetto. Il suo avvistamento allo stadio durante la partita tra Juventus e Lazio ha lasciato tutti quanti sorpresi.

Il Milan di Stefano Pioli è solamente a un punto dalla conquista di uno scudetto che dalle parti di Milanello manca da ben undici anni. Al Mapei Stadium contro il Sassuolo basterà anche solo un pareggio per laurearsi campione d’Italia e battere l’agguerrita concorrenza dell’Inter di Inzaghi.

Il vero trascinatore della squadra durante tutta la stagione e in particolare in queste ultime decisive partite è stato senza ombra di dubbio Rafael Leao. L’attaccante portoghese nelle ultime cinque partite ha messo a segno tre gol (compreso l’ultimo contro l’Atalanta) fornendo anche tre assist. È sia il miglior goleador sia il miglior assist man della squadra, e si sta consacrando sempre di più come uno dei giocatori più decisivi della Serie A.

Acquistato dal Milan nell’agosto del 2019 per 30 milioni di euro dal Lille, il suo valore è già almeno raddoppiato nonostante abbia ancora dei margini di miglioramento importanti. I rossoneri puntano tantissimo su di lui anche per il futuro vista la giovanissima età e le incredibili caratteristiche che lo rendono quasi unico nel panorama mondiale. Le richieste dei top club sono però sempre di più e già quest’estate sono previste offerte da capogiro.

Un affare d’oro nascosto, la pesantissima indiscrezione emersa nelle ultime ore

Il giorno dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro l’Atalanta, Leao è stato avvistato all’Allianz Stadium per assistere alla partita tra Juventus e Lazio, terminata 2-2. Ciò ha messo in allarme tutti i tifosi rossoneri che hanno pensato a un possibile prossimo futuro in bianconero per il proprio idolo. In realtà però i motivi della sua presenza sarebbero ben altri e non avrebbero nulla a che fare con il calciomercato.

Leao infatti ha voluto assister dal vivo al debutto da titolare in Serie A di un suo carissimo amico, Jovane Cabral, che ha sostituito l’infortunato Ciro Immobile al centro dell’attacco biancoceleste. I due hanno stretto un rapporto di grande amicizia dai tempi delle giovanili dello Sporting Lisbona e il loro sogno sarebbe quello di giocare ancora insieme in futuro. Visto il poco spazio avuto alla Lazio in questa stagione, non è quindi da escludere che Cabral possa decidere di cambiare aria in vista della prossima. Con uno sponsor come Rafael Leao, potrebbe essere anche una possibilità che il Milan, sempre attento ai giovani di grande prospettiva, decida di puntare su di lui per il futuro dell’attacco.

Per ora si tratta ovviamente solo di ipotesi, ma se la stella di Cabral dovesse esplodere ecco allora che la coppia con Leao potrebbe solamente che far ammattire le difese avversarie.