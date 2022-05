Michela Persico stende tutti, le cosce in primo piano sono uno spettacolo della natura

Michela Persico in visita dall’estetista fa un video su Instagram mostrando inavvertitamente gli indumenti intimi. Ecco la foto.g

Daniele Rugani è un calciatore che attualmente ricopre il ruolo di difensore della Juventus esordendo in maglia bianconera nel 2015.

Nello stesso anno, si impegna sentimentalmente con Michela Persico, facendola diventare una delle Wags più desiderate da parte degli appassionati di calcio.

Michela Persico e l’incidente hot sui social

La donna nata al Alzano Lombardo in provincia di Bergamo nel 1991 ha conosciuto il calciatore dopo che durante un evento sportivo questo si lamentava del continuo abbaiare del suo cagnolino Maggie.

In seguito, la Persico ha dovuto intervistare il calciatore e per l’occasione Daniele Rugani, informatosi su chi fosse la giornalista che avrebbe dovuto intervistarlo l’ha riconosciuta contattandola sui social dando vita ad una relazione epistolare diventata poi reale dopo il loro incontro di lavoro.

Michela è attualmente impegnata nella conduzione del programma Influencer di stagione ma in più di un’occasione ha rivelato di volersi dedicare ad altro e di voler avere la possibilità di farsi conoscere ad un pubblico più ampio.

La donna ha preso parte ad una rubrica all’interno del programma Detto Fatto e dopo questa esperienza si è rivelata pronta ad affrontare una nuova sfida nel campo dell’intrattenimento.

In un’intervista ha ammesso di poter essere interessata qualora le venga fatta una proposta per partecipare ad un reality ammettendo però che rinuncerebbe al Grande Fratello Vip in quanto non riuscirebbe a rimanere chiusa in una casa ma preferirebbe programmi dove possa esplorare paradisi terresti o posti lontani tipo Pechino Express o L’isola dei famosi.

La storia di Instagram che va oltre quello che c’è da vedere

Michela quindi sembra intenzionata ad intraprendere una strada televisiva diversa e proprio all’interno dell’ultima edizione dell‘Isola dei famosi è stata presente in studio per sostenere l’ex Bona Sorte di Avanti un Altro!, Fabrizia Santarelli, sua amica e naufraga in Honduras.

La Persico ha conquistato tutti quanti per via della sua bellezza e del suo aspetto fisico che manda in estasi tutti i tifosi. In una delle sue ultime storie pubblicate su Instagram, la donna è stata protagonista di un incidente hot.

Mostrando ai suoi seguaci gli effetti di una seduta dall’estetista, Michela non si è accorta che l’obiettivo del suo cellulare ha inquadrato non solo le sue gambe ma anche qualcosa che si trova più su mettendo in mostra un paio di mutandine bianche.

I fan della giornalista hanno dovuto calmare i propri bollori avendo ritrovato ancora una volta delle immagini bollenti della loro beniamina.