Lotito resta senza parole: ecco cos’è successo con Sarri in ritiro, mai visto prima

Maurizio Sarri ha sorpreso il presidente Claudio Lotito con un gesto: ecco cos’è successo nel ritiro della Lazio in questi giorni.

Sono giorni molto importanti per la Lazio del futuro: durante il ritiro, l’allenatore biancoceleste ha stupito tutti.

La Lazio è reduce da una buona stagione chiusa con il quinto posto in Serie A. La prima annata di Sarri è stata caratterizzata da alti e bassi, ma il buon rendimento generale ed un finale in crescendo hanno portato la squadra alle spalle della top 4.

Ora l’obiettivo è quello di alzare l’asticella per rendere più competitiva la rosa e per disputare una buona Europa League: conseguentemente, il calciomercato sarà parte fondamentale di questa estate.

In tal senso, la società si sta muovendo in modo molto attivo e ha già chiuso per dei colpi in entrata, ma il mercato è ancora lungo e potrebbero esserci ulteriori cambiamenti.

Intanto, un gesto dell’allenatore biancoceleste ha stupito il presidente Lotito.

Sarri stupisce Lotito: il gesto dell’allenatore rende felice il presidente

Come anticipato, la Lazio è una delle squadre più attive sul mercato. I biancocelesti hanno già chiuso le trattative per Marcos Antonio, Casale, Cancellieri, Romagnoli, Maximiano e Gila. Il prossimo obiettivo è quello di prendere un altro portiere, con Provedel in cima alla lista delle preferenze.

Ora le attenzioni sono anche sulle cessioni, con Acerbi che potrebbe dire addio dopo i problemi ambientali avuti durante la passata stagione. Sulle tracce del difensore ci sarebbe il Napoli, che lo sta valutando insieme a Kim come possibile erede di Koulibaly.

Il lavoro svolto fin qui ha soddisfatto Sarri, che ora ha la possibilità di lavorare con un gruppo più vicino alle sue aspettative. Secondo alcune indiscrezioni, l’allenatore avrebbe pranzato con il DS Igli Tare in questi giorni per fargli i complimenti per gli acquisti effettuati.

Questo gesto avrebbe sorpreso tutti, incluso il presidente Lotito, poiché i rapporti fra le parti non sarebbero mai stati idilliaci.

Dopo la sessione di mercato invernale, infatti, Sarri avrebbe espresso il proprio malcontento per i mancati acquisti richiesti facendo irritare Tare. Si è vociferato addirittura di un aut aut da parte del direttore con tanto di dimissioni presentate al presidente.

La società ha in seguito smentito le voci riguardanti un possibile addio del DS, che resta dunque parte fondamentale della Lazio.

Lotito avrebbe gradito la riappacificazione fra Sarri e Tare e si sarebbe addirittura stupito dei complimenti dell’allenatore al direttore. Ora, comunque, il mercato proseguirà e il DS avrà altre occasioni per rendere ulteriormente felice l’ex Juve: nel mirino, oltre Provedel, c’è anche Ilic.