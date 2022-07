Melissa Satta sfoggia un look bomba: è già tendenza per l’estate 2022 | FOTO

Melissa Satta lancia il nuovo trend dell’estate attraverso la condivisione di una foto che mette in risalto il suo corpo perfetto ed eleganza travolgente.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere Melissa Satta conquistare e dominare la scena sui social network e non solo, dopo il percorso fatto in qualità di velina nel programma di Striscia la notizia è stata subito annoverata come una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano desiderata da numerosi brand di moda.

Infatti, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo il look sfoggiato dalla Satta in queste prime settimane di vacanza in giro per la Sardegna e altre location italiane.

Look bomba per Melissa Satta

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo nuovamente Melissa Satta che sta vivendo delle bellissime vacanze nel cuore della Sardegna con affianco il figlio Maddox e il compagno Mattia Rivetta.

In questo frangente Melissa Satta continua a dominare la scena in campo social come una delle donne più influencer nel panorama italiano, tanto da riscuotere un grandissimo successo attraverso la pubblicazione di una foto che ha messo in risalto il suo look bomba.

Melissa Satta stupenda come non mai

A tenere banco nel mondo del web troviamo una bellissima foto scattata Melissa Satta che la ritrae con indosso una tuta nera, caratterizzata da varie aperture e una scollatura mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Facciamo riferimento ad un abito che ha messo in risalto il corpo perfetto di Melissa Satta, insieme alla spiccata eleganza e sensualità dell’ex velina. Un look studiato nei minimi dettagli e che segue che l’ex velina ha costruito negli anni, conquistando così un grandissimo successo e segnandola una nuova tendenza per l’estate 2022 che vede le tute come tre gli indumenti più utilizzati di sempre.