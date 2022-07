Lazio – La cessione del giocatore salta, la società è pronta a interpellare la Fifa

La Lazio non ci sta, la cessione del giocatore salta all’ultimo. I biancocelesti sono pronti a interpellare la Commissione trasferimenti Fifa.

La Lazio è in ritiro ad Auronzo di Cadore, per preparare la stagione, il tecnico Maurizio Sarri però non potrà contare su alcuni giocatori.

La nuova stagione dei biancocelesti inizia in salita, la società a giugno aveva da risolvere la questione rinnovi di alcuni componenti della squadra. Il club ha visto andarsene tre giocatori: Luiz Felipe andato al Betis Siviglia, Lucas Leiva al Gremio e Thomas Strakosha, tutti a parametro zero.

Una difficoltà per i biancocelesti e soprattutto per Maurizio Sarri in vista del ritiro estivo. Non poter contare su una rosa completa potrebbe limitare le idee e il lavoro del tecnico. Non solo a causa del mercato in entrata con ancora cominciato ma anche per i vari tornei con le Nazionali.

Il rinforzo che per ora è arrivato alla Lazio è il giovane centrocampista brasiliano Marcos Antonio. Il classe 2000, proveniente dallo Shakhtar Donetsk, è stato acquistato a titolo definitivo per 8 milioni più 2 di bonus. Il giocatore arriva per sostituire un altro brasiliano, Leiva che tornerà a concludere la sua carriera dove tutto è iniziato, il Gremio.

Lazio: il trasferimento non va a buon fine, interviene la Fifa

Intanto la Lazio deve anche risolvere dei grattacapi venutasi a creare con il trasferimento di un giocatore. L’attaccante Muriqi sembrava già pronto a trasferirsi in Belgio, ma è saltato perché le condizioni fisiche del giocatore non hanno convinto il club.

I biancocelesti erano certi di incassare 11 milioni dalla cessione del kosovaro che negli ultimi 6 mesi era in prestito al Maiorca con il quale ha contribuito alla salvezza. La Lazio non ci sta ed è pronta a portare il Club Brugge davanti alla Commissione tesseramenti Fifa.

L’accusa del club di Roma è quella di aver usato le visite mediche come pretesto per cambiare le carte in tavola. Nella giornata di oggi Muriqi si è sottoposto ad altre visite con il club biancoceleste risultando in ottima forma. Sarri vuole che il calciatore sia venduto dato che non rientra nei piani dell’allenatore, la dirigenza proverà a riaprire una trattativa con il club belga.

In alternativa, sullo sfondo, rimane il Maiorca che era già interessata a riscattare il giocatore non spingendosi però oltre i 7 milioni di euro. Altrimenti il giocatore è molto apprezzato in Turchia, in particolare dal Galatasaray.