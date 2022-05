Manchester United – Cristiano Ronaldo questa volta è furioso, ecco l’accaduto

L’attaccante portoghese dei Red Devils non ha gradito l’accaduto ed ora è su tutte le furie: l’episodio è veramente clamoroso.

Da quando è tornato al Manchester United le cose per Cristiano Ronaldo non sono sempre andate nel verso giusto.

Dopo un buon inizio di stagione ed un secondo esordio all’Old Trafford magnifico contro il Newcastle, che il portoghese ha bagnato con due reti, la squadra allenata da Solskjaer prima e da Ragnick poi ha inanellato una serie di risultati sfavorevoli che l’hanno fatta precipitare rovinosamente in classifica.

A due giornate dalla fine del campionato (una per lo United), i Red Devils sono sesti in classifica, matematicamente fuori dalla prossima Champions League e rischiano di finire a pari punti con il West Ham, che però è dietro negli scontri diretti.

Una stagione disastrosa per la squadra più titolata d’Inghilterra. Basti pensare che in FA Cup è uscita al quarto turno contro il Middlesbrough, in EFL Cup al terzo contro il West Ham, e in Premier League ha preso almeno quattro gol in ben sei occasioni contro Leicester, Liverpool (sia all’andata che al ritorno), Manchester City, Watford e Brighton. In Champions League è andata leggermente meglio, con il passaggio del turno insieme al Villarreal nel girone con l’Atalanta, uscendo poi agli ottavi contro l’Atletico Madrid.

L’esclusione del portoghese è clamorosa

Nonostante una situazione piuttosto inconsueta per lui, Cristiano Ronaldo è riuscito a distinguersi anche in questa stagione. Ha segnato 24 gol in stagione, di cui 6 in Champions e 18 in Premier League, che lo assestano al terzo posto della classifica marcatori dietro a Salah (22) e Son (21).

Nel mese di aprile ha vinto, per la seconda volta in stagione il titolo di Player of the Month, giocatore del mese, dopo averlo vinto anche a settembre, al suo primo mese dal ritorno in Inghilterra. Inoltre il gol numero 805 della sua carriera, segnato a marzo contro il Tottenham, gli è valso anche il premio di Goal of the Month, gol del mese.

Nonostante ciò arriva una grande delusione per Cristiano Ronaldo, che non vede il suo nome comparire tra i papabili per il premio Player of the Season, giocatore della stagione, in Premier League, premio che il portoghese aveva già vinto nel 2007 e nel 2008 durante la sua prima avventura con i Red Devils.

I nomi sono infatti stati annunciati dalla Premier League stessa e sono: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), Joao Cancelo (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Sala (Liverpool), Son Heung-Min (Tottenham) e James Ward-Prowse (Southampton).

Spicca l’assenza di CR7, come quella di giocatori di Chelsea e Manchester United, mentre Liverpool e Manchester City sono le uniche squadre presenti due volte. Dopo una stagione senza trofei e con la previsione della prima stagione senza Champions League (se dovesse rimanere allo United) arriva un’altra delusione per Cristiano Ronaldo in una delle stagioni sicuramente più difficili della sua carriera.