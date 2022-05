Pep Guardiola spara a zero: parole inaspettate scatenano la polemica

Pep Guardiola si appresta a diventare campione d’Inghilterra per la quarta volta da quando allena il City. Lo spagnolo però alimenta la polemica.

Manca sempre meno per la matematica conquista della quarta Premier League dell’era Guardiola al Manchester City.

Il trentacinquesimo turno di Premier League è stato forse quello decisivo, con i Citizens che sono riusciti a scappare via a tre punti di distanza dal Liverpool grazie alla vittoria contro il Newcastle e al pareggio casalingo dei Reds contro il Tottenham.

Un 1-1 maturato tutto nel secondo tempo con le reti di Son Heung Min e di Luis Diaz che probabilmente spegne le speranze di titolo della squadra di Jurgen Klopp, che a tre giornate dal termine del campionato deve sperare in un crosso passo falso da parte del City.

City che dal canto suo ha camminato sul velluto contro i Magpies, segnando ben cinque reti (doppietta di Sterling, Laporte, Rodri e Foden) nel netto 5-0 finale. Nelle prossime tre partite la squadra di Guardiola affronterà in trasferta il West Ham e all’Etihad l’Aston Villa, mentre il Liverpool andrà a Southampton in trasferta e affronterà il Wolverhampton in casa.

Gli scontri diretti in campionato tra le due squadre sono in perfetta parità, con i due 2-2 ottenuti tra Anfield Road e l’Etihad Stadium, che portano a considerare la differenza reti in un eventuale arrivo a pari punti. Per ora il City è in vantaggio con un +70 contro il +65 dei Reds.

Immagine dalla partita – credits: Ansa Foto. Il Calcio Magazine

La pesantissima frecciatina agli avversari non passa inosservata

Dopo la gara contro il Newcastle United c’è stata la conferenza stampa dell’allenatore del Manchester City, che non ci ha pensato due volte prima di aprire una nuova polemica ai microfoni di beIN Sports.

“Contro il Liverpool sarà un bel duello per la Premier” ha detto Guardiola “anche se loro non sono abituati a vincerla. Hanno una storia incredibile a livello europeo ma non in Inghilterra, hanno vinto una sola volta il campionato in trent’anni!” è il duro attacco nei confronti del club della Merseyside. In effetti, prima della Premier League conquistata nel 2020 proprio con Jurgen Klopp, il Liverpool aveva vinto l’ultimo titolo di campione d’Inghilterra nel 1990, quando ancora non si chiamava Premier League.

Guardiola non si ferma e continua dicendo: “Nessuno pensava che avremmo vinto noi una settimana fa, tutti in questo paese supportano il Liverpool, dai media ai tifosi e tutti gli altri. Ora il nostro scopo è fare nove punti, ma forse ce ne basteranno sei, dobbiamo guardare solo a noi stessi”