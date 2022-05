Clamoroso da Monaco: Lewandowski non rinnova, c’è una incredibile pista italiana!

Robert Lewandowski sembra aver terminato la sua avventura in Bundesliga, pronto a lasciare il Bayern a parametro zero: le ultime indiscrezioni annunciano una svolta incredibile.

Sono clamorose le voci dalla Germania che vedono il formidabile attaccante polacco Robert Lewandowski lontano dalla baviera.

Il numero 9 del Bayern Monaco sembra essersi stancato della sua avventura in Bundesliga e sembra essere intenzionato a cambiare campionato.

Arrivato nel campionato tedesco nel 2010 alla corte del Borussia Dortmund, che lo ha prelevato per 10 milioni di euro dal Lech Poznan, per poi trasferirsi al Bayern Monaco nel 2014 a parametro zero. Ha collezionato 382 presenze (251 col Bayern e 131 con il Dortmund) in Bundesliga segnando la bellezza di 311 gol (237 col Bayern e 74 con il Dortmund).

Un attaccante formidabile dai numeri spaventosi, che con le due compagini ha vinto la bellezza di 10 campionati tedeschi (8 col Bayern e 2 col Dortmund), vincendo per ben sei volte la classifica cannonieri, l’anno scorso segnando la bellezza di 41 gol. Un attaccante a cui è mancato praticamente solo il pallone d’oro, che molti gli avrebbero assegnato nel 2020, edizione in cui il premio non è stato assegnato a nessuno a causa del coronavirus ma in cui il polacco ha trascinato la sua squadra nel vincere il triplete, conquistando oltre al campionato anche la coppa di Germania e la Champions League.

Clamorosa pista che lo porta in Serie A

Il prossimo 30 giugno 2022 il suo contratto coi bavaresi andrà a scadere, e Lewandowski sembra non essere intenzionato a rinnovarlo. Il suo desiderio è quello di cambiare campionato, magari per andare a vincere titoli altrove.

Due sono le piste principali attualmente disponibili per il polacco. La prima è quella rappresentata dal Barcellona. La squadra allenata da Xavi Hernandez ha perso Aguero, che si è dovuto ritirare per problemi di salute, e l’ha sostituito con Aubameyang, che in blaugrana è riuscito a tornare a livelli altissimi. Il gabonese è stato anche compagno di squadra di Lewandowski ai tempi del Borussia Dortmund, con il quale ha condiviso 44 volte il campo, scambiandosi vicendevolmente 6 assist.

L’altra pista clamorosa porta il centravanti più forte del mondo in Italia e precisamente al Milan. La nuova proprietà che arriverà a comprare il club rossonero potrebbe voler fare un primo regalo ai tifosi, prendendo un attaccante che possa sostituire Ibrahimovic, che questa stagione è stato fuori gran parte del tempo, e Giroud, che ha fatto molto bene ma che comunque non è più un giovanotto.

Una pista clamorosa che vedremo se in qualche modo riuscirà a realizzare il sogno di vedere giocare in Italia un attaccante forte come Lewandowski.