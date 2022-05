Tifosi del Bologna in allarme: arriva l’amara decisione su Mihajlovic

I tifosi del Milan sono nuovamente in allarme per l’allenatore Sinisa Mihajlovic, nel corso delle ultime ore è stata confermata una notizia molto importante che subito fatto il giro del web.

In questi anni Sinisa Mihajlovic ha cercato di raccontare in toto il proprio approccio con la malattia fin dal primo momento, così come è successo in questi mesi quando la leucemia è tornata a bussare alla porta dell’allenatore in modo inaspettato e alquanto improvviso.

L’allenatore, nonostante tutto, non ha mai abbandonato la propria squadra cercando di essere di supporto hai calciatori che hanno visto in lui una guida verso è successo durante il campionato della serie e anche in ambito privato. Ma cosa succederà in vista della stagione calcistica 2022/2023?

Come sta Sinisa Mihajlovic?

Nel corso degli ultimi giorni è stata diffusa la notizia secondo cui l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, si è stato costretto a ricoverarsi nuovamente per seguire l’iter delle cure necessarie per la sua malattia.

Quanto detto, però, ha fatto in modo che i tifosi della squadra si chiedessero se Michailovic continuerà o meno il percorso in qualità di allenatore del Bologna o sei in tal senso sono già previsti degli importanti cambiamenti che potrebbero essere comunicati a breve.

Il futuro del Bologna

Secondo quanto reso noto da vari magazine, sembrerebbe che Sinisa Michailovic abbia già accettato di buon cuore di continuare il suo percorso come allenatore del Bologna, nonostante i problemi di salute che per diverso tempo quest’anno l’hanno tenuto lontano dal campo

A rompere il silenzio è già stato Claudio Fenucci come, riportato da Calciomercato.com, ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla conferma dell’allenatore al Bologna: “È stata una scelta condivisa da tutti, compresa la persona che arriverà a guidare l’area tecnica. Avevamo già parlato con l’allenatore e abbiamo fatto una seconda riunione con lui. Insieme al presidente abbiamo voluto valutare l’andamento dell’annata sportiva, sia le cose buone che i risultati inferiori alle aspettative ottenuti in alcune partite, e anche per condividere il progetto futuro. Sinisa è molto convinto di andare avanti su questa strada e quindi non c’era nulla da decidere, solo da chiarire in che modo proseguire, soprattutto sul piano della condivisione progettuale”.