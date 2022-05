Fan in allarme per Georgina Rodriguez: Lady Ronaldo non è più la stessa | FOTO

Georgina Rodriguez torna ad essere protagonista della scena mettendo però i fan in allarme, il tutto seguito nella condivisione di alcune foto che hanno una serie di rumors e dubbi.

Le ultime settimane non sono state semplici da vivere per Lady Ronaldo, la gioia di diventare mamma per la seconda volta è stata resa difficile dalla morte prematura del figlio poche ore dopo la nascita. Un dolore che, comunque sia, lascia spazio ad un barlume di gioia grazie alla piccola Bella Esmeralda.

Recentemente Georgina Rodriguez è tornata a mostrarsi in pubblico in vista di un’occasione molto importante, conquistando subito le scene ma allo stesso tempo spaventando i fan e follower dei social network.

Web preoccupato per Georgina Rodriguez

In queste settimane Georgina Rodriguez ha preferito prendersi del tempo per se stessa mettendo anche in pausa i social network, qui dove è tornata per presentare ai propri fan la figlia e mostrare la famiglia unità nel loro dolore pronti comunque sia a intraprendere una nuova vita.

Nel corso delle ultime ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo alcune foto che sono state scattate durante la partecipazione della Rodriguez al Festival del cinema di Cannes conquistando la scena, anche se i molti non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo dettaglio che ha messo i fan in allarme.

Cosa sta succedendo a Georgina Rodriguez?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dunque, nel mirino dell’attenzione del web troviamo alcune immagini che ritraggono Georgina Rodriguez splendida al Festival del cinema di Cannes ma con un velo di tristezza sul volto che non è passato di certo inosservato.

L’influencer ha ugualmente deciso a prendere parte alla manifestazione cinematografica sfilando bella come non mai sul red carpet, ma a quanto pare il dolore per la perdita del figlio e ancora una ferita aperta difficile da rimarginarsi ma che al tempo stesso ha lasciato dei segni indelebili anche sulle espressione della Rodriguez che si mostra visibilmente colpita dalle difficili settimane vissute lontano dai media.