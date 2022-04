Milan – Arriva il colpaccio firmato Paolo Maldini: Pioli spiazzato dalla notizia

Nessuno avrebbe mai immaginato un regalo così, neppure Stefano Pioli: arriva un affare d’oro che porta la firma di Maldini, l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle!

La stagione del Milan è stata fino a qui estremamente positiva. I rossoneri allenati da Stefano Pioli stanno indubbiamente migliorando la già soddisfacente stagione 2020/2021 a suon di grandi partite e un’ottima mole di gioco creata.

Nonostante il neo dell’eliminazione ai gironi di Champions con un ultimo posto che ha escluso il Milan da tutte le competizioni europee, i rossoneri possono dirsi totalmente soddisfatti degli sviluppi in campionato e Coppa Italia. La squadra meneghina si trova prima in Serie A a 7 giornate dal termine, nonostante lo 0-0 casalingo contro il Bologna gli uomini di Pioli hanno mantenuto un punto di vantaggio sul Napoli.

La stagione del Milan potrebbe chiudersi quindi con una doppietta di trofei visto che i rossoneri dovranno giocare la semifinale di ritorno contro l’Inter per accedere ad un’eventuale finale che manca in quel di Milanello dalla stagione 2017/2018.

Non solo presente però. Il Milan, soprattutto dall’insediamento della nuova dirigenza con Maldini e Massara a capo del mercato, si è sempre dimostrato molto lungimirante in fase di mercato. La prospettiva di miglioramento, visti i risultati di questa annata, deve perforza riguardare l’Europa, l’unica grande carenza di questa stagione del Milan.

Affinchè ci siano passi avanti in Champions è necessario migliorare gli ambiti dove un passo in avanti è più fattibile e il reparto avanzato sembra essere la zona di campo individuata dalla dirigenza del Milan. Riguarda proprio questo reparto, infatti, il nome nuovo che infiamma le fantasie dei tifosi ulteriormente speranzosi dopo le parole dell’agente del giocatore.

Il bomber della nazionale è vicino: la conferma arriva da lui

Marco Asensio è un nome che scatenerebbe i più dolci sogni di qualsiasi tifoseria. Lo spagnolo classe 1996 si è imposto nel 2016 al Real Madrid a suon di giocate strabilianti e gol meravigliosi che avevano portato moltissimi appassionati a individuarlo come uno dei prossimi dominatori del calcio mondiale.

La carriera di Asensio non ha però avuto l’evoluzione che ci si aspettava. Il calo del Real prima e il successivo infortunio al legamento crociato hanno rallentato la crescita dello spagnolo che ora si trova ad un bivio.

Il Real Madrid ha offerto una proposta di rinnovo al talento maglia numero 11 il quale però sembra essere dubbioso visto anche il possibile approdo a Madrid di Mbappè che gli toglierebbe ulteriore spazio.

A proposito di un possibile addio di Asensio da Madrid ha parlato l’agente del calciatore spagnolo il quale ha accesso le speranze dei tifosi del Milan. “L’interesse del Milan è motivo di orgoglio” queste le esatte parole riportate da Sport Mediaset che confermano l’interesse del club meneghino nei confronti del nativo di Palma di Maiorca. L’agente di Asensio ha poi così continuato “Milano è un’opzione e ci sono anche altre offerte da club inglesi come l’Arsenal. Siamo pronti a valutare ogni opzione”. Parole come queste fanno sognare i supporter del Milan autorizzati a sperare nel grande colpo per questa estate.