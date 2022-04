Roma – L’agente di Zaniolo smentisce, ma la verità è questa

By

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo ha voluto chiarire la posizione del suo assistito in merito alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore: i tifosi giallorossi tremano, ecco cosa sta accadendo.

Il futuro di Zaniolo alla Roma è un rebus: il giocatore giallorosso, dopo una stagione travagliata, dovrà valutare con la società se restare o partire. Le ultime indiscrezioni trapelate svelano, però, un retroscena da non sottovalutare.

Zaniolo sta vivendo una stagione complicata alla Roma e a partire dalla prossima estate dovrà decidere il suo futuro: o restare e rinnovare o lasciare il club giallorosso per giocare altrove. Le ultime indiscrezioni emerse vedono il giocatore prossimo ad un’altra squadra, che potrebbe battere la concorrenza per un motivo: ecco quale.

Roma, l’andamento stagionale di Zaniolo

La stagione di Zaniolo è stata complicata: il giocatore ha vissuto fasi alterne scandite soprattutto da infortuni, malumori e voci sul suo futuro. L’attaccante vuole però ritrovare chiudere la sua stagione nei migliori dei modi, tornando presto in campo.

Il suo ritorno in campo avverrà con ogni probabilità nel prossimo turno di campionato contro la Salernitana (domenica 10 aprile alle 18:00). Il giocatore, out per la sfida di Conference League contro il Bodo Glimt si sta allenando con la squadra ed è pronto a tornare.



Non la Juventus: ecco la destinazione che piace al giovane talento, l’affare è quasi fatto

La Juventus ha una nuova concorrente per acquistare Zaniolo dalla Roma. La squadra in questione sarebbe il Napoli, che sarebbe pronto a trattare con la dirigenza romanista. Il suo agente Claudio Vigorelli ha, però, cercato di alleggerire la pressione sul suo giocatore, dicendo che in realtà sono solamente voci e che il giovane attaccante è concentrato al 100% sul progetto giallorosso.

Ecco le sue parole: “Il ragazzo va lasciato tranquillo. È concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare i giallorossi a raggiungere gli obiettivi di questa stagione”. Tuttavia, le sue parole fanno presagire al voler calmare le acque sulle insistenti voci di mercato, ma potrebbe trattarsi solamente di una strategia.

Il Napoli conterebbe di convincere Zaniolo tramite Spalletti, che lo conosce e con il quale ha un buon rapporto. Ma resterebbe un ostacolo: il prezzo di 50 milioni fissato dalla Roma. Per i partenopei si tratterebbe di una cifra troppo elevata, ma con la volontà del giocatore si potrebbe provare a scendere al ribasso e dunque l’operazione sarebbe possibile.