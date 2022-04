Dionisi mette in difficoltà l’Atalanta: quel dettaglio che tutti hanno trascurato

Match dall’alto quoziente di difficoltà per il Sassuolo domenica contro l’Atalanta. Il mister dei neroverdi Dionisi ha notato però un dettaglio che può cambiare le sorti della gara in modo decisivo.

Affrontare l’Atalanta, anche in una stagione non esaltante come le passate, è sempre molto difficile. Lo sa bene anche il tecnico neroverde Dionisi che ammette le difficoltà ma fa notare un dettaglio che può aiutare i suoi.



Quella tra Sassuolo e Atalanta è una gara che negli ultimi anni è diventata quasi una classica della Serie A. Emiliani e bergamaschi nelle ultime stagioni sono stati esempi di bel calcio e ritmi alti che hanno portato a gare spettacolari, ricche di gol e spesso decisive. Nel recente passato ricordiamo il pari della scorsa stagione che ha dato la matematica certezza dello scudetto all’Inter.

Sassuolo e Atalanta si sfideranno domenica alle ore 15 e ancora una volta il match promette emozioni intense visto il pesante valore che avrà in particolare per i nerazzurri. Gli uomini di Gasperini sono chiamati a reagire dopo la brutta sconfitta interna contro il Napoli che ha ulteriormente allontanato la zona Champions facendo scivolare l’Atalanta al settimo posto alle spalle di Roma e Lazio pur con una gara da recuperare.

Situazione che si presenta ben diversa per il Sassuolo di Dionisi. La squadra emiliana si presentava al via della stagione con tanti dubbi e poche certezze derivanti dalla giovane età sia della rosa che dell’allenatore. Tutti i dubbi si sono sciolti col tempo, la squadra di Dionisi ha giocato una stagione più che positiva che vede i neroverdi decimi con diverse soddisfazioni ottenute nell’arco del campionato come le vittorie esterne contro Juve, Milan ed Inter.

Una gara che si preannuncia molto bella da guardare e difficile da giocare, ancora di più per l’Atalanta come sottolineato da Dionisi in conferenza.

LEGGI ANCHE—-> Atalanta – Gasperini negativo sul recupero: Zapata in forse, saltano in tre

L’allenatore del Sassuolo si sbilancia: le sue parole caricano i tifosi, risultato aperto

In vista del match contro l’Atalanta sono arrivate le classiche parole della viglia nella conferenza stampa di Dionisi. L’allenatore dei neroverdi ha ammesso la superiorità dell’avversario visto come in forma a discapito di quello che dicono i risultati.

LEGGI ANCHE—->Atalanta – Gasperini negativo sul recupero: Zapata in forse, saltano in tre

Dionisi non si è però limitato ai complimenti per gli avversari ma ha anche sottolineato un dettaglio che ha caricato i tifosi.

“Se l’Europa League le ha tolto qualcosa, potremo sopperire e fare qualcosa con le nostre qualità” con queste parole il tecnico ex Empoli ha voluto porre l’accento su come il match di domenica arrivi subito dopo le fatiche di coppa per l’Atalanta. Gasperini non dovrà fare solo fronte alle assenze per infortunio ma anche alla possibile stanchezza dei suoi come voluto sottolineare da Dionisi.

Parole quelle del tecnico neroverde che non sono passate inosservate ai tifosi del Sassuolo che hanno dunque aumentato le loro speranze in vista di domenica.

LEGGI ANCHE—-> Sinisa Mihajlovic come sta? La moglie Arianna rompe il silenzio: le sue parole sull’allenatore