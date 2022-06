Milan, arriva la prima offerta ufficiale per il giocatore. Di seguito tutte le novità e gli aggiornamenti: Maldini ha deciso.

Dopo aver vinto con gran merito lo scudetto, scucendolo tra l’altro dal petto dei cugini dell’Inter, i rossoneri hanno adesso l’obbligo di continuare un percorso di crescita iniziato tre anni e fa e il cui acme è stato per ora raggiunto con la vittoria di Reggio Emilia circa un mese fa.

Giusto osservare, però, come la storia dei lombardi porti a pensare che non sia questo il momento di fermarsi. In questo triennio abbiamo assistito a continui step di crescita, sotto l’egida di quel mister Pioli arrivato in uno dei momenti di maggiore difficoltà del recente passato milanista e bravo a rimettere subito le cose al posto giusto, dopo la breve quanto infausta gestione di Giampaolo.

Superate le ultime questioni societarie, che avevano giustamente suscitato non poca attenzione nel recente passato, è ora tempo di pensare al calciomercato. La consapevolezza di avere una grande squadra c’è tutta, così come quella però di dover lavorare su quegli aspetti che abbiano nell’ultimo anno rappresentato i limiti più importanti di una squadra divenuta molto forte ma non per questo non perfettibile.

Milan, arriva la prima offerta per il giocatore di Pioli: idee chiarissime

Molto dipenderà anche dalle condizioni di Ibrahimovic e dal futuro di Leao, la cui importanza ed età porterà a suscitare attenzioni fino all’ultimo giorno di agosto. I piani di Maldini e Massara sembrano però chiari. L’intenzione è quella di trattenere gli elementi che siano stati ala base dei recenti successi, salvo offerte clamorose.

Giusto però dare la giusta importanza anche alle voci circa le possibili uscite. A Milanello si cercherà anche di concretizzare diverse cessioni al fine di liberare posti per approdi più funzionali e per registrare qualche incasso da indirizzare poi sul movimento in entrata. Si riportino dunque a tal proposito le voci di Calciomercato.com, a detta del quale sarebbe stata recapitata un’offerta da parte del Trabzonspor per Ballo-Touré. Massara ha già comunicato di non considerare il difensore in uscita, nonostante il minutaggio concessogli da Pioli sia stato quest’anno a dir poco ridotto all’osso.

Servirà un rilancio che aumenti la prima offerta di 3 milioni giunta da terra turca.