Gian Piero Gasperini torna a parlare del futuro suo e dell’Atalanta in vista della prossima stagione: le sue parole spiazzano i tifosi.

L’allenatore della Dea è tornato a parlare dopo un periodo di assenza al termine del campionato, le sue dichiarazioni hanno sorpreso i tifosi: ecco cosa ha detto.

Il futuro dell’Atalanta è ancora tutto da scrivere, l’unica certezza resta per ora il cambio di proprietà.

A poche settimane dall’ultimo triplice fischio della Serie A, diverse squadre hanno iniziato a muovere i primi passi verso la nuova stagione, tra quelle che ancora stanno compiendo importanti valutazioni c’è l’Atalanta.

I bergamaschi sono tra le grandi deluse dell’ultimo campionato a seguito della mancata qualificazione in Europa dopo ben 4 stagioni consecutive 3 dlìelle quali in Champions League.

Sin da prima del termine della stagione, le speculazioni circa il futuro dei bergamaschi sono state diverse, seppur sempre smentite, e la situazione intorno al club lombardo si è fatta sempre più pesante.

A complicare ulteriormente il tutto c’è poi stato il cambio di proprietà.

Una trattativa repentina ma soprattutto inattesa che ha portato pochi mesi fa all’acquisizione dell’Atalanta da parte dell’italo americano Stephen Pagliuca, proprietario oltremanica anche dei Boston Celtics.

I nuovi proprietari hanno avuto modo ovvimanete di incontrare il presidente Percassi ma non solo.

A fine maggio l’AD della Dea Luca Percassi è volato in quel di Boston per incontrare proprio Pagliuca e parlare faccia a faccia del futuro atalantino.

Un incontro che non ha però avuto replica anche il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.

Il mancato confronto tra nuova proprietà e allenatore ha aumentato le voci di un possibile addio divenute addirittura più persistenti nelle ultime settimane parlando di possibili dimissioni del piemontese dalla carica di tecnico.

Gasperini è quindi dovuto tornare a parlare e a così commentato la situazione.

Gasperini, le sue parole non lasciano dubbi sul futuro: ecco quello che ha detto

Il rapporto tra Gasperini e l’Atalanta continuerà?

Questo il grande dubbio degli ultimi mesi alla quale lo stesso allenatore ha voluto risondere per mezzo di un’intervista.

Gasp ha così commentato le voci di un possibile addio mediante dimissioni: “Questa cosa dove salta fuori? Qualcuno ha parlato con me? Quando vi chiedo un po’ di correttezza, le parole sono troppo spesso ribaltate e capovolte, trasformate, sentivo addirittura che Gasperini vuole cambiare venti giocatori, mi leggete nel pensiero? Un po’ più di serietà”.

Tutto rientrato quindi al momento in particolare se si aggiungono le parole del tecnico sul futuro dell’Atalanta.

Gasperini ha così parlato di come, secondo lui, la società potrebbe muoversi sul mercato così dichiarando: “Io vedo tre strade: cercare un potenziamento limitato, qualche top giocatore che possa alzare nell’immediato il valore della squadra, come quando l’Atalanta prese Zapata e fu evidente che si alzò il valore della squadra, così quando è stato preso Muriel, il presidente fece un blitz pazzesco con Zapata e Luca Percassi era convintissimo dell’operazione con Muriel. L’altra strada è quella di un ringiovanimento della rosa arrivata un po’ tutta insieme, se penso a giocatori da valorizzare oggi sono Scalvini, Koopmeiners per età, questi sono i profili che ricercano e portano a importanti plusvalenze in cui Atalanta si è giovata negli anni scorsi. L’altra strada è quella di fare poco niente e andare avanti con questa squadra”.

Un futuro tutto da scrivere che però avrà come punto fisso ancora una volta Gasperini che sarà chiamato a far ripartire il progetto della Dea.