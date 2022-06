Wanda Nara e Icardi: il bacio sensuale che sta infiammando il web

By

Wanda Nara sta facendo infiammare tutto il mondo del web per via del bacio sensuale con suo marito Mauro Icardi. Ecco la foto apparsa sui social.

Wanda Nara è un personaggio televisivo che ha avuto successo dopo aver presentato alcuni programmi dedicati al calcio e per essere stata sposata con due calciatori molto famosi.

Il suo primo matrimonio è stato con il calciatore Maxi Lopez da cui ha avuto tre figli, ma la loro storia d’amore è tramontata per via di alcuni tradimenti extraconiugali che i due hanno consumato rispettivamente.

Wanda Nara e il bacio appassionato con Mauro Icardi

Per questo motivo, sono andati in appello oltre 40 volte e soltanto nell’ultimo periodo i due sembrano aver trovato un accordo che prevede da parte del calciatore un assegno mensile ai suoi tre figli fin quando, ognuno di loro non raggiunga il ventunesimo anno d’età.

Per quanto riguarda la sua ex moglie, invece, la donna è riuscita ad ottenere da parte del suo ex marito una villa da 1800 metri quadri nel lussuoso quartiere di Santa Barbara a Buenos Aires e pare che sia molto soddisfatta di quanto avuto.

Successivamente, la donna si sposa con Mauro Icardi dal quale ha altri due figli, il loro rapporto ha vissuto degli alti e bassi e solo un anno fa la donna era intenzionata a lasciare il suo attuale marito per via di un presunto tradimento da parte di lui nei suoi confronti.

Dopo qualche tempo però Wanda Nara ha deciso di sorvolare e di continuare il suo rapporto con il calciatore che è tanto amato non solo dalla showgirl argentina ma anche da molti italiani tra cui il cantante e autore di canzoni Cristiano Malgioglio che in più di un’occasione ha affermato di essere attratto dal calciatore e di voler preparare per lui un piatto di parmigiana di melanzane.

La passione che non finisce mai

Wanda e Mauro sembrano essere sempre più innamorati giorno dopo giorno e in questo periodo stanno trascorrendo dei momenti spensierati insieme come dimostrato dai loro social.

Ed è proprio tra le storie di Wanda Nara che è apparsa una foto che ha fatto scatenare tutto il web. La donna si è mostrata assieme a suo marito avvinghiata al suo corpo mentre si scambiano effusioni d’amore dimostrando che il peggio è passato e tra i due non c’è nessuna crisi.

I due sembrano essere sempre più affiatati e sicuramente il loro amore è solido come quello di tante altre coppie nel mondo dello sport a tal punto da godersi una vacanza spensierata assieme.