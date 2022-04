Milan – Che messaggio per Osimhen! Porte aperte per lui, tifosi preoccupati

Arriva dalla sponda rossonera un messaggio chiarissimo per Victor Osimhen. Il protagonista si sbilancia, facendo capire la grande stima per lui ed i tifosi azzurri iniziano a preoccuparsi.

Victor Osimhen, nonostante i problemi che lo hanno tenuto fuori a lungo in questa stagione, è senza dubbio uno degli attaccanti più decisivi della Serie A. Le sue qualità non sono passate certamente inosservate e hanno attirato l’attenzione di un protagonista del Milan.

Il campionato si sta avviando verso la conclusione ma ancora nulla è stabilito e tutto si deciderà nelle ultimissime giornate. Le squadre candidate a vincere lo scudetto sono rimaste tre, con una di queste che nelle ultime settimane ha perso molte occasioni staccandosi momentaneamente dalle altre.

Si tratta di Milan, primo in classifica a 71 punti; l’Inter, a 69 ma con una partita da recuperare e il Napoli a 67. Il calendario di queste tre squadre è molto diverso l’uno con l’altro, ma non presenta scontri diretti che avrebbero nel caso indirizzato lo scudetto dall’una o dall’altra parte.

I prossimi impegni del Milan sono contro: Lazio (T), Fiorentina (C), Hellas Verona (T), Atalanta (C) e Sassuolo (T). Per quanto riguarda l’Inter invece ci sono: Roma (C), Bologna* (T), Udinese (T), Empoli (C), Cagliari (T), Sampdoria (C). Al Napoli invece toccherà affrontare: Empoli (T), Sassuolo (C), Torino (T), Genoa (C), Spezia (T).

Le parole inaspettate giungono da un protagonista rossonero: il messaggio è chiarissimo

Molto di questa lotta per lo scudetto dipenderà anche dal momento dei forma dei centravanti delle rispettive squadre, chiamati a fare la differenza. Il Milan dovrà contare su Olivier Giroud, viste le non ancora perfette condizioni di Ibrahimovic; l’Inter su Dzeko ma anche su un ritrovato Lautaro Martinez; il Napoli su Osimhen. Proprio l’attaccante nigeriano ha ricevuto gli elogi da una delle soprese più grandi di questa stagione lato rossonero: Pierre Kalulu.

Il giovane difensore francese ha rilasciato alcune dichiarazione al giornalista Carlo Pellegatti su “Star Casinò”. Su Osimhen ha ammesso: “Ho giocato contro con qualche attaccante che va in profondità ma non come lui, che ha così tanta fiducia nella sua velocità. Con lui bisogna restare sempre concentrato, tra di noi c’è stato anche un bel duello fisico, Osimhen è un vero centravanti, davvero molto forte”. Parole che fanno capire la stima che Kalulu ha per l’attaccante del Napoli e che fanno comprendere anche come il Milan potrebbe tentare l’affondo nella prossima sessione di mercato con un’offerta faraonica. Infatti i rossoneri sono alla ricerca di un giovane centravanti ma già pronto per grandi palcoscenici e, considerando la nuova acquisizione da parte del fondo arabo Investcorp, avrebbe a disposizione tutte le carte in regola per portarlo a Milano.

La situazione è in evoluzione e la sensazione è che molto dipenderà dall’esito di questa stagione: solo una tra Inter, Napoli e Milan potrà gioire alla fine.