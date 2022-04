Napoli – Spunta il retroscena incredibile: ad un passo da un grande bomber, ma De Laurentiis dice no

Retroscena incredibile in casa Napoli: il club azzurro è stato ad un passo da un grande attaccante, ma De Laurentiis ha detto no. Certamente i tifosi non la prenderanno bene!

Il Napoli avrebbe potuto avere un volto completamente diverso rispetto a quello di oggi: il club azzurro è stato ad un passo da un top player di altissimo livello, ma De Laurentiis ha fatto saltare la trattativa.

La stagione sta per volgere al termine e il sogno scudetto sta diventando sempre più lontano per il Napoli: la squadra di Spalletti, infatti, ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite contro Fiorentina e Roma. Tuttavia, la stagione degli azzurri ha avuto sicuramente molti momenti positivi grazie al lavoro svolto in questi mesi: la rosa ha acquisito maggiori certezze e molti calciatori sono stati rivalutati.

Ora l’obiettivo resta quello di chiudere al meglio il campionato: la qualificazione alla prossima Champions League è quasi una formalità, ma non saranno concessi cali di concentrazione da qui all’ultima giornata.

Intanto, un retroscena incredibile svela uno scenario di mercato sorprendente: De Laurentiis ha detto di no ad un grande bomber.

Napoli, retroscena di mercato incredibile: De Laurentiis ha detto no!

I problemi avuti dal Napoli in questa stagione si contano sulle dita di una mano: fra questi, sicuramente, non c’è quello del centravanti. Osimhen, infatti, ha garantito buone prestazioni nell’arco dell’intero campionato, anche se l’infortunio al volto lo ha costretto a rimanere out per diverso tempo.

Tuttavia, un retroscena di mercato svela uno scenario impensabile: l’attaccante nigeriano sarebbe potuto non arrivare mai a Napoli.

Al suo posto, infatti, ci sarebbe potuto essere un altro grande bomber che, in passato, è stato molto vicino alla maglia azzurra.

Il nome in questione è quello di Ciro Immobile.

LEGGI ANCHE -> Mourinho – Avete visto il suo gesto? Sono rimasti tutti a bocca aperta | VIDEO

L’attaccante campano (più precisamente di Torre Annunziata), nel 2016, è stato ad un passo dall’arrivo al Napoli. In quel periodo, il centravanti cercava una via d’uscita dal Siviglia, squadra in cui non è riuscito ad imporsi dopo le esperienze con Torino e Borussia Dortmund.

Immobile ed il Napoli si sono sfiorati senza mai incontrarsi: nel 2016, in particolare, fu De Laurentiis a far saltare la trattativa. Il presidente degli azzurri gradiva il profilo dell’attaccante, ma non era disposto a pagare €11 milioni per il suo cartellino. Inoltre, l’obiettivo prioritario era Lapadula, passato poi al Milan. A rivelare questo retroscena è stato Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

LEGGI ANCHE -> Napoli – Roma il gesto verso la panchina che nessuno ha notato: ecco cosa è successo

Dunque la trattativa non decollò mai, favorendo così l’inserimento della Lazio: oggi Immobile è il capitano dei biancocelesti e Osimhen è un punto fermo del Napoli, ma la storia sarebbe potuta essere completamente diversa.