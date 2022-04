Alice Campello e Oriana Sabatini: la foto è boom di like

Alice Campello e Oriana Sabatini protagoniste indiscusse dell’attenzione dei social network grazie alla pubblicazione di uno scatto che ha lasciato senza parole i tifosi della Juventus e non solo. Lo scatto conquista un numero di like da record.

Le wags della Vecchia Signora nel corso degli anni hanno riscosso un grandissimo successo attraverso le loro pagine Instagram, le quali sono super seguite dai tifosi della squadra e anche dai fan di ognuna di loro. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato da Alice Campello, giovane influencer e moglie di Alvaro Morata insieme al quale ad oggi rientrano tra le coppie perseguite in campo social e non solo.

Allo stesso modo anche Oriana Sabatini ha conquistato un posto speciale nel cuore dei tifosi della Juventus, continuando così sulla scia del successo dato che la donna è un’artista di fama internazionale amatissima dal pubblico argentino e quello italiano… ma cosa succede quando le due donne si incontrano e posano per uno scatto condiviso sui social?

Alice Campello e Oriana Sabatini… che successo!

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come Oriana Sabatini e Alice Campello, anche se in modo diverso, sono stata in grado di conquistare la scena sui social in qualità di influencer e non solo.

Recentemente Oriana Sabatini è entrata a far parte nel gruppo delle wags italiane, Il tutto grazie alla sua bellissima storia d’amore con il calciatore Paulo Dybala. Quanto detto ha fatto in modo che la Sabatini avviasse una nuova vita in Italia incontrando un’amica importante come nel caso di Alice Campello. Non a caso entrambe le regine dei social network sono indiscusse protagoniste del gossip in queste ultime ore.

La foto che ha fatto il giro del web

A tenere banco nel mondo del web, quindi, troviamo la pubblicazione di uno scatto che Alice Campello ha condiviso nella sua pagina Instagram solo poche ore fa e che racconta una bellissima serata condivisa proprio con l’amica Oriana Sabatini.

Un’immagine scattata alla fine di un momento di relax che le due donne si sono concesse insieme propri compagni e che men che non si dica ha fatto il giro del web. Una foto che ha raggiunto numero di like record è che dimostra come Paulo Dybala e Alvaro Morata fanno squadra anche fuori dal campo sportivo in qualità di amici, un bellissimo legame condiviso anche con le rispettive anime gemelle.