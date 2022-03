Milan – Giroud guarda al futuro, ma le sue parole fanno infuriare pesantemente i tifosi

L’attaccante francese è forse il protagonista principale della stagione del Milan, ma le sue ultime dichiarazioni non hanno fatto piacere ai tifosi che hanno manifestato un forte dissenso sui social.

Lo scorso 17 luglio 2021 il Milan ha sborsato appena un milione di euro per strappare al Chelsea Olivier Giroud, facendolo diventare il nuovo numero 9 rossonero.

Cresciuto nelle giovanili del Grenoble, nel 2011 riuscì nell’incredibile impresa di vincere la Ligue 1 con il piccolo Montpellier, grazie al suo enorme contributo di 21 gol che gli fece vincere la classifica cannonieri. Quello con i francesi rimane ad ora il suo unico scudetto, anche se Giroud ha vinto moltissimo nella sua carriera, visto che il suo palmares conta una Champions League e una Europa League con il Chelsea oltre al Mondiale con la sua Francia.

Giroud ha lasciato la Premier League dopo 255 partite e 90 gol, divisi con le maglie di Arsenal e Chelsea, arrivando per la prima volta in Serie A. Nonostante qualche infortunio che lo ha costretto in panchina, l’attaccante francese è l’uomo chiave della stagione rossonera, grazie a gol pesantissimi che hanno permesso ai rossoneri di vincere le importantissime sfide con Inter e Napoli e di consolidare il primo posto in classifica.

Sono 8 i gol segnati in campionato, a cui si aggiungono anche i tre segnati in coppa Italia, per un totale di 11 gol in 29 partite. Un bottino non indimenticabile ma che grazie all’importanza di quei gol risulta più che sufficiente per la stagione del centravanti, che punta al secondo scudetto della sua carriera.

Il futuro però potrebbe non essere a tinte rossonere, e i tifosi sono già preoccupati per le sue parole.

Scudetto e addio?

Giroud è consapevole che la corsa non è ancora terminata e che Inter, Napoli e Juventus possono ancora rappresentare un grosso pericolo per i rossoneri: “Dobbiamo continuare a lavorare duro e rimanere umili. Dobbiamo affrontare le partite al 200%”

“Riportare lo scudetto al Milan dopo 11 anni sarebbe un sogno” afferma Giroud, che rivela un passato rossonero: “da ragazzo seguivo l’Arsenal di Henry, Pires, Vieira, però il mio giocatore preferito era Shevchenko, tifavo Milan per lui.”

Oltre all’ucraino, Giroud è sempre stato un fan di un suo attuale compagno di squadra, lo svedese Zlatan Ibrahimovic, di cui ammirava lo stile e la personalità, fino a definirlo quasi un fratello maggiore per lui e per tutta la squadra.

Con Ibra condivide la voglia e la determinazione di andare oltre i limiti e dare il proprio contributo, anche se il 35enne dice che non sa se riuscirà a giocare fino a 40 anni come lo svedese, ma che in ogni caso continuerà a dare il massimo finché il fisico glielo permetterà. Riguardo la sua permanenza al Milan Giroud dice: “Qui sto bene, i tifosi mi hanno accolto benissimo e ho sfruttato bene l’opportunità ritagliandomi il mio spazio. Nel prossimo futuro voglio restare un altro po’ al Milan.”

Questo ‘po” ha messo in allerta i tifosi rossoneri che invece avrebbero voluto si esponesse maggiormente sul suo futuro, proprio per l’accoglienza che vanta di aver ricevuto. Il suo non sbilanciarsi ha generato diverse polemiche sui social, forti contestazioni da parte dei supporters: bisognerà attendere però per capire il vero significato delle sue parole.