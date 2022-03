Dybala, altro che Juventus! La nuova pretendente è da non credere

Il caso Dybala sta attirando tutte le attenzioni in questi giorni: c’è molta incertezza sul futuro dell’argentino, che può vantare una nuova pretendente a sorpresa. La notizia ha spiazzato la concorrenza, non si può dire di no!

Come ormai noto, Dybala e la Juve si diranno addio al termine della stagione. Tuttavia, non c’è nessuna certezza sul suo futuro, se non l’interessamento di diversi top club europei.

La storia d’amore fra Dybala e la Juve è pronta a giungere al termine dopo sette stagioni. L’argentino, arrivato a Torino da giovanissimo dal Palermo, è diventato un top player con prestazioni strepitose che hanno portato diversi trofei nella bacheca juventina.

Tuttavia, ora la società non lo ritiene più centrale nel progetto: a confermarlo è stato l’AD Maurizio Arrivabene che, senza giri di parole, ha messo la Joya alla porta.

Ovviamente, ora l’attenzione si è spostata sul futuro del numero 10, che ha attirato le attenzioni di diversi top club europei: la concorrenza è molto folta, ma una nuova pretendente è pronta ad irrompere nelle trattative.

Dybala e la Juve: una storia d’amore finita male

Ad inizio stagione sembrava tutto fatto per il rinnovo di contratto fra Dybala e la Juve per circa €10 milioni annui, ma lo scenario è cambiato in seguito ad alcuni avvenimenti. Le indagini sulle plusvalenze, infatti, hanno fatto slittare la firma: nel frattempo, l’attaccante ha subito diversi infortuni che hanno minato le certezze della dirigenza.

Dopo diversi rinvii e una tensione sempre crescente fra le parti, è andato in scena l’incontro fra la società e l’agente Jorge Antun.

Incontro che, come noto, ha avuto un esito negativo. La nuova Juve non avrà Paulo Dybala a guidare l’attacco: l’argentino andrà altrove. Hanno sorpreso le parole di Arrivabene, che ha affermato: “Non abbiamo rinnovato il contratto perché non è più al centro del progetto”. Ad inizio stagione, però, Allegri aveva sottolineato l’importanza della Joya per la squadra, dandogli anche la carica di vice-capitano alle spalle di Chiellini.

Ora il numero 10 si guarda intorno, alla ricerca delle prossima meta: le pretendenti non mancano.

Inter, Atletico Madrid e non solo: c’è una nuova pretendente a sorpresa

Non appena appresa la notizia dello svincolo di Dybala al termine della stagione, in molti hanno accostato l’argentino all’Inter. I nerazzurri hanno inseguito il calciatore due volte: sette anni fa, quando la Juve ha vinto la corsa per prenderlo dal Palermo, e nell’estate dell’addio di Icardi (è stato proposto uno scambio fra i due).

La dirigenza interista, Marotta in primis, apprezza particolarmente le doti dell’attaccante, ma per ora non ci sono stati contatti.

Il motivo è molto semplice: prima bisogna valutare le uscite. L’Inter, per provare l’assalto a Dybala, deve prima avere la certezza degli addii di Sanchez e Vidal, ma anche di Vecino (che quasi certamente non rinnoverà il suo contratto). Risparmiando sui loro ingaggi, allora si potrebbe pensare di proporre un accordo da circa €7.5 milioni alla Joya.

Tuttavia, potrebbe essere necessario anche un sacrificio di un big: l’indiziato principale è Lautaro. Per di più, ad ora il favorito per il reparto offensivo sarebbe Gianluca Scamacca.

Diversi i ragionamenti da affrontare dunque: per questo non c’è stato alcun approccio per ora. La porta è sicuramente aperta, ma per ora è solamente socchiusa.

Discorso simile per l’Atletico Madrid: i colchoneros sono interessati e, in particolare, Simeone sarebbe entusiasta di allenare Dybala. Anche in questo caso, però, ci sono delle valutazioni da fare, dato che al momento il reparto offensivo è molto folto. Tuttavia, se Suarez dovesse dire addio al termine della stagione, allora potrebbe aprirsi uno spiraglio per il passaggio dell’attaccante juventino in maglia rojiblanca.

Sullo sfondo, più defilato, ci sarebbe anche il Barcellona. La notizia del mancato rinnovo è arrivata anche delle parti della Catalonia, ma al momento le priorità sono altre per la squadra di Xavi. Dybala è stato accostato al Barça più volte in passato, poiché ritenuto il giusto erede di Messi: ad oggi, però, il sogno si chiama Erling Haaland. Inoltre, interessa anche Raphinha del Leeds in quel ruolo. Almeno per ora, non ci sarebbe nessun spiraglio.

La nuova pretendente, però, sembrerebbe quella più convinta. Si tratta del PSG, che starebbe seguendo la vicenda da molto vicino. I parigini, infatti, dovranno fare i conti con un’estate di grandi cambiamenti e si stanno guardando intorno per trovare possibili occasioni di mercato. Con l’intero tridente titolare in bilico, Leonardo starebbe valutando delle alternative. Soprattutto in caso di addio di Mbappé a parametro zero, si proverebbe un colpaccio di mercato per sostituirlo. Il mirino è su Lewandowski (che ha difficoltà a rinnovare con il Bayern l’attuale accordo valido fino al 2023) e, appunto, su Dybala.

L’eventuale ingresso del PSG nella corsa a Dybala potrebbe stravolgere tutto: nessun club, al momento, potrebbe competere a livello economico con i parigini. Ovviamente avrà un peso rilevante anche il progetto tecnico, ma tutti quelli elencati in precedenza sono molto validi.

Ad ora, comunque, l’argentino non avrebbe avuto contatti diretti con nessun club, ma le prime mosse non si faranno attendere ancora a lungo.