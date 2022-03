Cristiano Ronaldo, aria di crisi con il Portogallo: il retroscena spiazzante

By

Alle porte dei playoff, Cristiano Ronaldo è protagonista di un retroscena della nazionale del Portogallo. Quanto emerso non andrà a genio al fuoriclasse portoghese.

Il Portogallo si prepara alla sfida dei playoff per la qualificazione al Mondiale, ma nel frattempo si respira un’aria tesa per la situazione di Cristiano Ronaldo, il quale non sta vivendo la sua migliore stagione in carriera.

Cristiano Ronaldo non sta vivendo una stagione da sogno: il suo trasferimento al Manchester United sta procedendo a fasi alterne. La sua clamorosa tripletta al Tottenham ha fatto dimenticare l’astinenza al gol che non viveva da dodici anni. Tuttavia, escludendo il suo show in quella gara, la sua stagione è stata al di sotto delle aspettative.

Inoltre, a complicare le cose, alla vigilia dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, si uniscono delle insistenti voci dal Portogallo, che indicherebbero nell’asso portoghese un ostacolo al raggiungimento di un equilibrio per la squadra di Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo, aria di crisi con il Portogallo

Incredibile ma vero: nella nazionale portoghese Cristiano Ronaldo potrebbe essere un problema. È quanto rivelato dalla stampa del portoghese, che spiega come una decisione che dovrà essere presa dall’ex Real Madrid e Juventus potrebbe incredibilmente cambiare gli equilibri all’interno della squadra.

LEGGI ANCHE –> Messi: il futuro a Parigi è un enigma, ma c’è già chi lo vuole ed è pronto a tutto

Il dubbio sollevata dalla stampa lusitana riguarda il possibile addio alla nazionale che Ronaldo potrebbe presto valutare. Una decisione che andrebbe calibrata e concordata assieme al commissario tecnico: se ciò non avvenisse potrebbe scatenarsi una forte polemica tra le parti. A sollevare i dubbi ci ha pensato sul possibile scenario ci ha pensato MaisFutebol, che commenta così un suo possibile addio alla nazionale: “È quasi una questione politica, un problema che per essere risolto avrà bisogno di un summit. Bisogna preparare una strategia per l’addio di Ronaldo alla nazionale”.

“La squadra è migliore senza di lui”

Una fonte interna alla nazionale ha riportato al Daily Mail delle clamorose indiscrezioni emerse all’interno del gruppo della nazionale portoghese.

LEGGI ANCHE –> Atalanta – Il dg Marino replica a Gasperini: le sue parole fanno discutere, è polemica

Secondo quanto detto, i giocatori della nazionale lusitana pensano che la presenza di Ronaldo sia spesso un ostacolo alla buona riuscita del gioco collettivo, in quanto con lui si giocherebbe in maniera diversa. I giocatori portoghesi sentirebbero infatti la costante pressione di mettersi a sua disposizione, improntando il gioco per esaltare le sue indubbie qualità: “Da queste parti diciamo che la nazionale è Cristiano Ronaldo e altri dieci giocatori, ma la squadra è più rilassata senza di lui, è migliore senza di lui”.