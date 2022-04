Milan – La nuova proprietà non bada a spese: avanzata un’offerta incredibile per lui, tifosi eccitatissimi

La Investcorp è di fatto già al lavoro per il futuro del Milan: mancano solo le firme, ma il club si può definire proprietà del fondo arabo. La nuova proprietà non ha perso tempo: ecco la richiesta incredibile avanzata, i tifosi rossoneri sono già in fibrillazione!

Il Milan, dopo essere tornato competitivo in Serie A, vuole ritornare a essere protagonista anche in quella che da sempre è stata la sua casa, la Champions League. Per farlo ha bisogno di giocatori di grande qualità e personalità, ma la nuova proprietà è pronta per regalare ai tifosi acquisti di livello.

La fine del campionato si avvicina ma per il Milan potrebbe essere l’inizio di una nuova pagina della storia del club. Infatti, mentre a quattro giornate dal termine la squadra allenata da Pioli è ancora in lotta per conquistare uno scudetto che avrebbe del clamoroso, la proprietà si appresta a cambiare.

La trattativa tra il fondo del Bahrain Investcorp ed Elliott procede spedita verso la chiusura che dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Le cifre sono quelle note, ossia un affare da 1,1 miliardi di euro che potrebbe già chiudersi nella giornata di venerdì. Le firme dovrebbero però arrivare solamente al temine della stagione per evitare di destabilizzare la squadra in vista delle ultime partite del campionato. In pratica è tutto definito e, a meno di intoppi, l’affare andrà in porto.

Le intenzioni di Investcorp sono quelle di riportare il Milan tra i 10 top club europei sia a livello di risultati sportivi che a quello di ricavi e fatturato. Per farlo si procederà con insistenza per la costruzione del nuovo stadio e si andrà alla ricerca di giocatori di livello funzionali al progetto tecnico di Pioli.

Il bomber nel mirino: l’affare è d’oro, si può fare

Tra le conferme della nuova proprietà ci saranno senza ombra di dubbio Paolo Maldini e Frederic Massara, che tanto hanno fatto bene dal loro approdo al Milan. La dirigenza ha operato con serietà in questi anni e la permanenza è il giusto modo per riconoscere il loro lavoro. Chi invece potrebbe lasciare insieme a Elliott è Ivan Gazidis, che dovrebbe essere sostituito da un uomo di fiducia di Investcorp. Tra gli obiettivi di mercato c’è un giocatore già in passato cercato dal Milan e che aumenterebbe la qualità offensiva dei rossoneri.

Si tratta di Domenico Berardi, attaccante esterno del Sassuolo che all’età di 27 anni si sente pronto per il grande salto in un top club. Il suo cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro ma il Milan è convinto di poter strappare il giocatore a un prezzo più contenuto. Berardi andrebbe a rinforzare il ruolo di esterno destro sulla trequarti rossonera, dove sia Saelemaekers che Messias non hanno convinto a pieno. L’attaccante della Nazionale, che ha già raggiunto 100 gol e 71 assist in Serie A, sarebbe un innesto importante per aumentare la pericolosità offensiva della squadra.

Il primo colpo di Investcorp è pronto, ma di certo non sarà l’ultimo di una sessione di mercato che si preannuncia molto calda per il Milan.