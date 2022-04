Napoli – Un addio annunciato fa tremare i tifosi: le parole dell’agente

Non basta il brutto momento che il Napoli sta vivendo, un addio annunciato fa preoccupare i tifosi: la conferma arriva dall’agente del calciatore ed è polemica.

Il momento difficile vissuto dal Napoli si riversa anche sul calciomercato. In estate può partire un giocatore molto importante della rosa di Spalletti.

In casa Napoli si pensa già alla sessione di mercato. Sono tanti i nomi sondati dalla dirigenza partenopea, ma l’attenzione è puntata anche su un giocatore che potrebbe lasciare il Maradona a partire dalla prossima estate.

Napoli, gli obiettivi del finale di stagione

Il Napoli sta affrontando un momento difficile della stagione. Dopo aver perso contro l’Empoli per 3-2 – rimonta arrivata a venti minuti dalla fine, quando i partenopei erano in vantaggio di due gol – l’ambiente è rimasto amaramente deluso. I giocatori sembrano aver perso lo smalto e il carattere rispetto a mesi fa: una situazione che ha fatto storcere il naso a Spalletti, che ha convocato il ritiro da martedì scorso. A far visita ai giocatori è andato anche il presidente De Laurentiis, che ha chiesto a gran voce ai tifosi di continuare a supportare il Napoli con la stessa passione di sempre, perché è il momento in cui c’è più bisogno di più supporto.

I partenopei vogliono risollevarsi a partire dal prossimo turno di campionato, dove sfideranno il Sassuolo: la partita giusta per ripartire. Il sogno scudetto è sfumato, ma resta da blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

Uno sfogo che parla chiaro: il futuro è già deciso

La dirigenza del Napoli si è messa a lavoro per decidere il futuro di diversi giocatori. La questione calda riguarda il futuro di Dries Mertens, in scadenza di contratto, che a sorpresa dovrebbe rinnovare il suo contratto, a patto che gli sia garantita continuità per arrivare al meglio ai Mondiali in Qatar dell’autunno.

Il futuro di un altro giocatore va discusso: si tratta di Mario Rui. Il difensore portoghese potrebbe lasciare il club a partire dalla prossima estate. Le parole del suo agente Mario Giuffredi hanno infatti infiammato i tifosi: “Mario Rui magari può chiedere di provare nuove esperienze“. Dunque porte aperte ad un nuovo scenario per lui. Il suo rappresentante ha inoltre aggiunto che il suo futuro non è ancora definito, perché è presto per avere ulteriori dettagli.

Tuttavia, non sarebbe la prima volta che l’agente del difensore è polemico sulla questione del suo assistito Mario Rui. In un’altra intervista aveva definito ingiuste le critiche al giocatore e aveva affermato che se Spalletti lo soprannomina “professore” non c’è niente di più bello.

