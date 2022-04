Inter – Altro che sconfitta! Non è mai stata più forte di così: ecco il gesto incredibile dopo la gara

La sconfitta rimediata dall’Inter contro il Bologna sembrerebbe aver fatto sfumare il sogno scudetto, ma non è affatto così: un gesto incredibile passato inosservato dimostra esattamente il contrario.

Nel recupero di Serie A l’Inter ha perso l’occasione di superare il Milan in classifica. Tuttavia, un gesto ha dimostrato perché i nerazzurri si siano ritrovati in quanto squadra nella gara disputata ieri.

L’Inter non è riuscita a conquistare i tre punti nel recupero della 20esima giornata di Serie A contro il Bologna. Tanto il rammarico per l’occasione sprecata, ma mancano ancora quattro giornate prima della fine del campionato: gli uomini di Inzaghi proveranno a rialzarsi.

Inter, la rimonta del Bologna complica la conquista dello scudetto

Il Bologna ha battuto l’Inter per 2-1 in rimonta grazie ai gol di Arnautovic e Sansone. Il secondo gol che ha siglato la vittoria è arrivata per un errore di Radu. Il portiere ha lisciato il pallone dopo un retropassaggio di un compagno e l’ha di fatto spedito in porta: Sansone con una zampata quando il pallone era praticamente già entrato si è preso la gloria personale.

L’Inter si ferma a quota 72 punti, a meno due dal Milan capolista. Nel prossimo turno di campionato sarà impegnata in casa dell’Udinese, la quale nella giornata di ieri ha stravolto a suon di gol la Fiorentina, vincendo al Franchi 4-0.

L’incredibile gesto dei compagni dice tutto: ecco perché i nerazzurri escono da vincenti

Al fischio finale il portiere nerazzurro Radu è scoppiato in lacrime per il suo errore, ma a sorprendere è stato il gesto dei suoi compagni. La sconfitta, in parte causa della papera del portiere, non ha diviso lo spogliatoio nerazzurro, ma al contrario, lo ha unito, mostrando i valori di rispetto e solidarietà condivisi dai componenti della rosa. Tutti i compagni hanno consolato il portiere, nessuna recriminazione neppure da parte di Inzaghi. Dumfries si è inoltre posto davanti alla telecamera indicando il logo dell’Inter come chiaro gesto di solidarietà con Radu.

L’allenatore ha creato un gruppo forte e coeso: in un momento di difficoltà la squadra non si è smembrata ma si è dimostrata unita e con forza mentale. Due fattori importanti, che potrebbe portare alla vittoria dello scudetto.

Radu è sceso in campo dal primo minuto a causa di una contrattura di Handanovic. Una titolarità che è pesata, in quanto improvvisa e perché l’Inter si giocava tanto in un momento di pressione del campionato.