Milan – Non basta la vittoria: tensione alta a fine gara, è scontro tra l’allenatore e il giocatore

Una vittoria che galvanizza ancora di più l’ambiente rossonero non è bastata per placare gli animi: un episodio ha creato tensioni in spogliatoio tra Stefano Pioli ed uno dei suoi. Ecco cosa è accaduto.

Il Milan ha risposto alla vittoria dell’Inter andando a conquistare tre punti fondamentali all’Olimpico contro la Lazio di Sarri. I rossoneri, a quattro giornate dal termine del campionato, sono ancora in lotta con i cugini per conquistare lo scudetto.

La pesante sconfitta subita nel derby di Coppa Italia contro l’Inter avrebbe potuto lasciare delle scorie all’interno dell’ambiente rossonero, che invece ha nuovamente risposto presente. Eppure ancora una volta l’inizio non era stato positivo: dopo 4′ Milinkovic-Savic scappa indisturbato sulla fascia destra e mette al centro un pallone che Ciro Immobile, lasciato colpevolmente solo dalla difesa milanista, deve solo spingere in rete.

Dopo la batosta iniziale, il Milan inizia a prendere in mano le redini del match e a creare pericoli dalle parti di Strakosha. In particolare è Rafael Leao a mettere in difficoltà la difesa biancoceleste con alcune giocate personali di grande qualità. Nel secondo tempo i rossoneri rientrano in campo con una ferocia diversa, e dopo soli cinque minuti trovano il gol del pareggio: l’attaccante portoghese salta Acerbi in velocità e mette in mezzo per Giroud che in scivolata da due passi non può sbagliare.

Il Milan continua a creare tanto, specialmente con Messias e il solito Leao, e durante il recupero segna il gol vittoria con Sandro Tonali. Dopo una sciagura difensiva della Lazio, il neoentrato Ibrahimovic serve di testa il centrocampista classe 2000 che controlla di coscia e spinge la palla in rete.

Quelle parole contro Pioli non passano inosservate, il duro chiarimento a fine gara

Nonostante la fondamentale vittoria ottenuta, a molti tifosi non sono piaciuti i cambi effettuati da Stefano Pioli in un momento in cui il Milan stava mettendo letteralmente alle corde la Lazio. Una volta tolti determinati giocatori la pressione dei rossoneri è diminuita e, se Tonali non avesse trovato il gol vittoria, le critiche sull’allenatore non si sarebbero risparmiate.

Anche all’interno dello spogliatoio ci sarebbero stati momenti di tensione tra un giocatore e Stefano Pioli. Nonostante anche Olivier Giroud non fosse per nulla contento del cambio, è stato Rafael Leao il più polemico al momento della sostituzione. L’attaccante portoghese, uno dei migliori in campo per distacco, è stato sostituito all’86’ a pochi minuti dal termine di una partita fondamentale per i rossoneri. Al momento dell’uscita dal terreno di gioco, Leao avrebbe guardato Pioli con uno sguardo molto contrariato rivolgendogli qualche parola di troppo. Il gol allo scadere di Tonali ha però riportato il sereno, con Leao e Pioli che si sono chiariti immediatamente al fischio finale.

Scene da campo che però non vanno di certo a scalfire la forza del gruppo rossonero, che a quattro partite dalla fine è ancora pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto.