Alice Campello, viaggio in jet privato: la foto fa discutere il web

Riflettori nuovamente puntati su Alice Campello e una foto condivisa nella sua pagina Instagram non molto tempo fa. La foto in questione il documenta il viaggio in jet privato realizzato all’influencer.

Negli anni Alice Campello ha condiviso gran parte della sua vita privata sui social network, raccontando in prima persona la sua vita da super mamma e donna in carriera al fianco del marito Alvaro Morata.

In queste ore a tenere banco nel mondo del web, però, troviamo una foto che ha lasciato spazio anche numerose polemiche a seguito di un qualcosa messo in atto dall’influenza insieme ai figli per garantire loro a quanto pare un viaggio più sereno possibile.

Il viaggio in jet privato di Alice Campello

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente l’influencer Alice Campello, la quale torna ad essere protagonista dei media a seguito della pubblicazione di una foto che ha inevitabilmente scatenato la polemica da parte degli haters.

A far discutere, dunque, è stata la pubblicazione di una foto che mostra Alice Campello durante un viaggio in jet privato insieme ai suoi tre figli nati dall’amore con Alvaro Morata, la cui destinazione è momentaneamente ignota. Immagine sufficiente a scatenare il web che hanno condiviso una lunga serie di commenti negativi al post.

L’influencer nella bufera

Non è la prima volta che Alice Campello si trova nel mirino l’attenzione mediatica, il tutto a seguito di polemiche scatenate dagli heaters che hanno scritto di seguito ai suoi post commenti negativi di ogni genere.

La conferma di quanto detto è rappresentata dagli ultimi commenti che alcuni degli utenti dei social network hanno condiviso di seguito al post in questione, facendo riferimento ad eventuali danni che un viaggio in jet privato potrebbe arrecare al pianeta. Commenti che, almeno per il momento, non trovano una reale risposta da parte di Alice Campello che ha preferito non dar seguito alla polemica e agli scontri nati sui social.