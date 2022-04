Bayern Monaco – La frase clamorosa su Lewandowski spiazza tutti: “Non siamo pazzi”

Il futuro di Robert Lewandowski è un tema rovente in casa Bayern Monaco: la frase pronunciata su di lui fa capire tutto!

Sta facendo molto discutere il futuro di Lewandowski: l’attaccante polacco starebbe valutando l’addio, ma il Bayern frena.

Il Bayern Monaco sta dominando in Bundesliga, ma ha dovuto affrontare l’enorme delusione Champions: la formazione di Nagelsmann ha dovuto abbandonare la competizione europea dopo il 2-1 complessivo subito contro la rivelazione Villareal.

Il club bavarese sta attraversando una fase di transizione, come dimostrato dalla scelta di puntare su un allenatore giovanissimo come l’ex Lipsia: per questo motivo, la rosa potrebbe andare incontro a dei cambiamenti sostanziali.

In tal senso, sta facendo molto discutere il futuro di uno dei senatori dello spogliatoio: Robert Lewandowski. Il sta vivendo l’ennesima stagione da fenomeno: le statistiche e le prestazioni sono incredibili.

Tuttavia, le indiscrezioni su un suo possibile addio al termine della stagione stanno diventando sempre più forti.

Bayern Monaco, Lewandowski fa tremare i tifosi: sarà addio?

Lewandowski è un idolo per i tifosi del Bayern: l’attaccante polacco sta scrivendo la storia del club grazie ai numerosi gol messi a segno in questi anni che hanno portato la squadra a tanti successi.

Tuttavia, in questi mesi si sta parlando in modo insistente di un suo possibile addio.

Il motivo, come spesso accade nel calcio di oggi, è legato alla situazione contrattuale. Il polacco ha un accordo in scadenza nel 2023 e, per ora, non ci sono segnali per un rinnovo.

Il Bayern è tranquillo, ma il giocatore ha fatto intendere di non voler iniziare la prossima stagione con un solo anno di contratto.

La tensione ha toccato il punto massimo quando il direttore sportivo Salihamidzic ha affermato di star lavorando al contratto di Lewandowski, per poi essere smentito dal polacco che ha dichiarato: “È la prima volta che ne sento parlare“.

Il numero 9 avrebbe chiarito alla dirigenza che lascerà il club in estate se non dovesse ricevere un’offerta per rinnovare il proprio contratto. Il suo agente, intanto, ha già incontrato un altro club.

Lewandowski incontra un top club, ma il Bayern frena: “Non siamo pazzi”

Come anticipato, il procuratore di Lewandowski Pini Zahavi ha già avuto un incontro conoscitivo con un top club: il Barcellona.

Le parti hanno espresso il gradimento reciproco e il polacco, secondo delle indiscrezioni, avrebbe già avuto un contatto con alcuni calciatori blaugrana.

Tuttavia, negli ultimi giorni, sono arrivate le smentite di rito. In particolare, l’ex portiere ed attuale amministratore delegato del Bayern Oliver Kahn si è espresso in modo molto chiaro.

Il dirigente tedesco, infatti, ha affermato: “Resterà sicuramente con noi per un’altra stagione. Non siamo così pazzi da discutere il trasferimento di un giocatore da 30/40 gol stagionali”.

Secondo Kahn, dunque, non ci sono possibilità per un trasferimento di Lewandowski al Barcellona.

Anche l’allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann si è espresso sulla vicenda: “Non ho avuto la sensazione che voglia andarsene. Quando parliamo mi sembra sempre che voglia restare”. L’ex Lipsia ha aggiunto che spera di averlo ancora con lui la prossima stagione.

Intanto, però, il direttore sportivo del Barcellona Mateu Alemany non ha negato l’interesse del club nei confronti dell’attaccante: “Non abbiamo nessun accordo. Lo rispettiamo profondamente, è un giocatore importante per il suo club. Ovviamente sono speculazioni, il che è logico”.

Niente firme e nessun accordo, ma il Barcellona guarda con molto interesse gli sviluppi del rapporto fra Bayern Monaco e Lewandowski: a fine stagione potrebbe esserci più chiarezza.